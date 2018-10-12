Динчанке угрожают бросить «коктейль Молотова» в окно
В «РВС» обратилась жительница поселка Зарождение Анастасия, которой угрожают неизвестные люди. Так, 10 октября девушка получила жуткое сообщение с нецензурной бранью, в котором спутанно написано о том, что она и ее семья должны отдать деньги за Анну Ф. (ее знакомая), и если долг продадут их фирме, то размер выплат увеличится в два раза. Кроме того, в сообщении есть угроза: в случае невыполнения условий неизвестные бросят «коктейль Молотова» в окно дома семьи.
Как пояснила Анастасия, речь в СМС говорится о ее знакомой – Анне Ф.
«Это моя подруга детства, но много лет мы не общались. Прошлой зимой она мне написала и захотела встретиться, предложила приехать ко мне в гости. Мы встретились, так она и узнала мой адрес. Спустя какое-то время после встречи мне начали звонить коллекторы, кричать на меня и говорить, что Анна должна им какую-то сумму. Оказывается, она взяла микрозайм и вписала мой номер в поручители. Но я ведь там не присутствовала и не соглашалась. Это вообще законно?» - негодует девушка.
По словам Анастасии, коллекторы звонили около полугода, а 10 октября пришло сообщение с угрозой.
«Я обратилась в полицию, они приняли мое обращение и сказали, что бояться нечего, что это просто психологическое давление. Но ситуация в целом довольно пугающая, и я правда не могу понять как же она могла меня сделать поручителем?» - недоумевает жительница поселка Зарождение.
Мы связались с адвокатом Владимиром Кравченко, чтобы узнать, могли ли человека взять поручителем по кредиту без его ведома.
Оказалось, что это незаконно. Чтобы выступить поручителем по кредиту, необходимо лично поставить свою подпись в договоре поручительства.
Но в любом случае девушке необходимо узнать, есть ли этот договор. Если он существует и ей предъявили требования, уже произошло взыскание по суду с нее как с поручителя, то ей нужно идти в банк и требовать дубликат договора поручительства. После получения пусть посмотрит подпись и напишет заявление о возбуждении дела в правоохранительные органы, если подпись не ее. Тогда будет назначена экспертиза, и если докажут, что подпись не ее, то, естественно, отменят решение суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Сейчас же Анастасии нужно вступить в диалог с людьми, которые требуют с нее деньги, и узнать, на основании какого решения суда они к ней предъявляют требования (название суда, дата и номер судебного акта). Далее нужно зайти на сайт суда и проверить в картотеке (вкладка «судебное делопроизводство»), есть ли на ее фамилию дело.
Комментарии
Адвокат совсем что ли неадекват?.."на основании какого решения суда.."????
Что за тупые советы???Анастасии нужно прежде всего в полицию заявление на этих ублюдков написать, а не "вступить в диалог с людьми"..С таким людьми в диалог нужно вступать, предварительно сломав челюсть..