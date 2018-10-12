Динчанке угрожают бросить «коктейль Молотова» в окно

В «РВС» обратилась жительница поселка Зарождение Анастасия, которой угрожают неизвестные люди. Так, 10 октября девушка получила жуткое сообщение с нецензурной бранью, в котором спутанно написано о том, что она и ее семья должны отдать деньги за Анну Ф. (ее знакомая), и если долг продадут их фирме, то размер выплат увеличится в два раза. Кроме того, в сообщении есть угроза: в случае невыполнения условий неизвестные бросят «коктейль Молотова» в окно дома семьи.

Как пояснила Анастасия, речь в СМС говорится о ее знакомой – Анне Ф.

«Это моя подруга детства, но много лет мы не общались. Прошлой зимой она мне написала и захотела встретиться, предложила приехать ко мне в гости. Мы встретились, так она и узнала мой адрес. Спустя какое-то время после встречи мне начали звонить коллекторы, кричать на меня и говорить, что Анна должна им какую-то сумму. Оказывается, она взяла микрозайм и вписала мой номер в поручители. Но я ведь там не присутствовала и не соглашалась. Это вообще законно?» - негодует девушка.

По словам Анастасии, коллекторы звонили около полугода, а 10 октября пришло сообщение с угрозой.

«Я обратилась в полицию, они приняли мое обращение и сказали, что бояться нечего, что это просто психологическое давление. Но ситуация в целом довольно пугающая, и я правда не могу понять как же она могла меня сделать поручителем?» - недоумевает жительница поселка Зарождение.

Мы связались с адвокатом Владимиром Кравченко, чтобы узнать, могли ли человека взять поручителем по кредиту без его ведома.

Оказалось, что это незаконно. Чтобы выступить поручителем по кредиту, необходимо лично поставить свою подпись в договоре поручительства.