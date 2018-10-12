Динчанке угрожают бросить «коктейль Молотова» в окно

Динчанке угрожают бросить «коктейль Молотова» в окно

Динчанке угрожают бросить «коктейль Молотова» в окно

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2 часа назад АдвокатДинскаяДинской районаКоктейль МолотоваМошенникиНовости Динского районаПоселок ЗарождениеТребуют деньгиУгрозы

В «РВС» обратилась жительница поселка Зарождение Анастасия, которой угрожают неизвестные люди. Так, 10 октября девушка получила жуткое сообщение с нецензурной бранью, в котором спутанно написано о том, что она и ее семья должны отдать деньги за Анну Ф. (ее знакомая), и если долг продадут их фирме, то размер выплат увеличится в два раза. Кроме того, в сообщении есть угроза: в случае невыполнения условий неизвестные бросят «коктейль Молотова» в окно дома семьи.

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Как пояснила Анастасия, речь в СМС говорится о ее знакомой – Анне Ф.

«Это моя подруга детства, но много лет мы не общались. Прошлой зимой она мне написала и захотела встретиться, предложила приехать ко мне в гости. Мы встретились, так она и узнала мой адрес. Спустя какое-то время после встречи мне начали звонить коллекторы, кричать на меня и говорить, что Анна должна им какую-то сумму. Оказывается, она взяла микрозайм и вписала мой номер в поручители. Но я ведь там не присутствовала и не соглашалась. Это вообще законно?» - негодует девушка.

По словам Анастасии, коллекторы звонили около полугода, а 10 октября пришло сообщение с угрозой.

«Я обратилась в полицию, они приняли мое обращение и сказали, что бояться нечего, что это просто психологическое давление. Но ситуация в целом довольно пугающая, и я правда не могу понять как же она могла меня сделать поручителем?» - недоумевает жительница поселка Зарождение.

Мы связались с адвокатом Владимиром Кравченко, чтобы узнать, могли ли человека взять поручителем по кредиту без его ведома.

Оказалось, что это незаконно. Чтобы выступить поручителем по кредиту, необходимо лично поставить свою подпись в договоре поручительства. 

Но в любом случае девушке необходимо узнать, есть ли этот договор. Если он существует и ей предъявили требования, уже произошло взыскание по суду с нее как с поручителя, то ей нужно идти в банк и требовать дубликат договора поручительства. После получения пусть посмотрит подпись и напишет заявление о возбуждении дела в правоохранительные органы, если подпись не ее. Тогда будет назначена экспертиза, и если докажут, что подпись не ее, то, естественно, отменят решение суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Сейчас же Анастасии нужно вступить в диалог с людьми, которые требуют с нее деньги, и узнать, на основании какого решения суда они к ней предъявляют требования (название суда, дата и номер судебного акта). Далее нужно зайти на сайт суда и проверить в картотеке (вкладка «судебное делопроизводство»), есть ли на ее фамилию дело.
Владимир Кравченко, адвокат.

Комментарии

Баян Ширянов
Баян Ширянов 39 минут назад

Адвокат совсем что ли неадекват?.."на основании какого решения суда.."????
Что за тупые советы???Анастасии нужно прежде всего в полицию заявление на этих ублюдков написать, а не "вступить в диалог с людьми"..С таким людьми в диалог нужно вступать, предварительно сломав челюсть..

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