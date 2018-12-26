Динчанки привезли медали с первенства по гимнастике

22 декабря 2018 года в городе Лабинске прошло открытое первенство по художественной гимнастике. В этих соревнованиях приняли участие самые юные гимнастки Динского района. Борьба развернулась между тремя командами пос. Мостовского, города Лабинска и Динского района.

Наши дети впервые принимали участие в крупных соревнованиях на выезде и показали хорошие результаты: команда 2009 года рождения заняла – 1 место в своей группе, команда № 1, 2012 года рождения заняла – 2 место и команда № 2, 2012 года рождения заняла – 3 место.

Динской район представляли воспитанницы тренеров МБУДО «ДЮСШ № 1» МО Динской район Черкасовой О.В. и Алехиной Е.В.,

Пожелаем юным гимнасткам терпения и удачи в достижении своей цели!

Отделение художественной гимнастики ДЮСШ 1.