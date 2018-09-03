Динчанки в составе сборной края стали чемпионками России

Динчанки в составе сборной края стали чемпионками России

Динчанки в составе сборной края стали чемпионками России

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18 часов назад Новости Динского районаРегби7Сборная краяЧемпионки России

Сборная команда Краснодарского края по регби-7 выиграла титул чемпиона России! 

И это тем более радостно, что спортсменки и их тренеры — наши, из Динского района! 

Вчера, 2 сентября, чемпионки и их тренеры вернулись из Казани. Их встречали родные и учителя. 

Вот имена чемпионок: Анастасия Овчинникова (каптан команды), Ольга Тараненко, София Калагина, Полина Раужина. Марина Опрышко, Ольга Белкина, Валерия Чурикова, Алёна Кравцова, Дарья Попова, Элеонора Кириченко, Евгения Кручинкина. 

Тренируют их Николай Ерёменко и Николай Шугай.

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