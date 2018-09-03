Динчанки в составе сборной края стали чемпионками России

Сборная команда Краснодарского края по регби-7 выиграла титул чемпиона России!

И это тем более радостно, что спортсменки и их тренеры — наши, из Динского района!

Вчера, 2 сентября, чемпионки и их тренеры вернулись из Казани. Их встречали родные и учителя.

Вот имена чемпионок: Анастасия Овчинникова (каптан команды), Ольга Тараненко, София Калагина, Полина Раужина. Марина Опрышко, Ольга Белкина, Валерия Чурикова, Алёна Кравцова, Дарья Попова, Элеонора Кириченко, Евгения Кручинкина.

Тренируют их Николай Ерёменко и Николай Шугай.