Динчанку возмутил дрифт в Комсомольском парке (видео)

Видео ниже сняла подписчица аккаунта "РВС" в инстаграме в начале июля на стоянке Комсомольского парка.

"Время 12 часов ночи. Теперь понимаю людей, которые жаловались на шум в Комсомольском парке. Запах жженой резины на всю округу", – говорит автор видео.

"На шум приходил пеший патруль из полицейских и казаков. Он сразу уезжал, но через какое-то время приезжал еще. Что у человека в голове? Непонятно", – рассказала подписчица.

Видео передано в ГИБДД Динского района.

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