Динчанку возмутила работа специалистов газовой службы

Динчанку, по ее словам, возмутила проверка технического оборудования газовиков в многоквартирном доме по ул. Новой и установка нового крана. Журналистам она рассказала следующее.

«У матери стоит только газовая плита. Ее проверяли второй раз за год и, естественно, при каждом осмотре брали за это оплату. Сама проверка была просто смешна, посмотрели 2 минуты и готово. Но это ладно... По нашему желанию нам заменили кран на плите, захотели, чтобы поставили более новый на всякий случай. Здесь просто нет слов. Не докрутили шланг и ушли. У нас сутки пропускал газ. Благодаря открытому окну мы не угорели и не произошёл взрыв. Муж на следующий день сам, заметив неладное, устранил неполадку. Могла быть трагедия, ведь это многоквартирный дом. Что у соседей там может быть, кто его знает, после таких проверок. Все надо лично проверять после них», – пояснила обратившаяся.

В филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Динской отправлен запрос. Ответ на него пришел такой:

«На основании договора по техническому обслуживанию газового оборудования обслуживание внутридомового оборудования осуществляется не реже 1 раза в год (п. 2.1.3). Заявлений в аварийно-диспетчерскую службу филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» от жильцов дома, проживающих по данному адресу, не поступало. Исходя из этого указанная в письме информация об утечке газа является недостоверной.

За безопасность и организацию работ по техническому обслуживанию газового оборудования отвечает мастер участка. При проведении работ сотрудники филиала № 1 проводят проверку газопроводов на герметичность, резьбовых и сварных соединений путем обмыливания мыльной эмульсией или проверкой газоанализатором, при этом абонент по желанию может лично присутствовать и убедиться в проведении работ», – прокомментировали в организации.