Динская спортсменка может стать Женщиной года журнала Glamour

Динская легкоатлетка Дженнифер Акиниймика выдвинута на премию журнала «Гламур» «Женщина года 2018» в номинации спортсменка года. Как сказано на сайте glamour.ru, Дженнифер номинировали за титул чемпионки России среди юниоров, который принес ей звание самой перспективной российской бегуньи. Наряду с нашей бегуньей на номинацию выдвинуты олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряный призер Олимпиады Юлия Ефимова, чемпионка мира Мария Ласицкене и другие именитые спортсменки.

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