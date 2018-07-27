Динская спортсменка может стать Женщиной года журнала Glamour

Динская спортсменка может стать Женщиной года журнала Glamour
Фото из инстаграма Дженнифер Акийнимики

Динская спортсменка может стать Женщиной года журнала Glamour

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11 часов назад Дженнифер АкиниймикаЖурнал гламурЛегкая атлетикаПремия Женщина года 2018Спортсменка

Динская легкоатлетка Дженнифер Акиниймика выдвинута на премию журнала «Гламур» «Женщина года 2018» в номинации спортсменка года. Как сказано на сайте glamour.ru, Дженнифер номинировали  за титул чемпионки России среди юниоров, который принес ей звание самой перспективной российской бегуньи. Наряду с нашей бегуньей на номинацию выдвинуты олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряный призер Олимпиады Юлия Ефимова, чемпионка мира Мария Ласицкене и другие именитые спортсменки.

Проголосовать за Дженнифер можно по ссылке.


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