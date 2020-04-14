Динская ЦРБ:

После публикации о заболевшей жительнице Динского района в редакцию “РВС” массово стали поступать вопросы о контактировавших с ней ранее.

В Динской ЦРБ сообщили, что на данный момент те, кто находился рядом с инфицированной женщиной - определены, некоторым уже сделали тест, ожидаются результаты. У части анализы будут взяты завтра. Эти люди находятся на самоизоляции. В медучреждении подчеркнули, что все мероприятия выполняются быстро и в кратчайшие сроки.

Напомним, как рассказывал “РВС” заведующий инфекционным отделением Иван Котенко, если у человека высокая температура и интоксикация, необходимо звонить в скорую; если самочувствие более или менее удовлетворительное, то есть нет сильной интоксикации, высокой температуры и лихорадки, тогда вызывать участкового терапевта на дом.

В районной больнице призвали еще раз соблюдать режим самоизоляции и без надобности не выходить из дома. А если это необходимо, соблюдать все меры.