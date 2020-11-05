Динская ЦРБ получила три новых автомобиля скорой помощи

Как отметил глава Динского района Евгений Пергун в своем официальном аккаунте в соцсетях, произошло это при благотворительной поддержке «Каспийского трубопроводного консорциума».

Вот что входит в оборудование автомобиля:

система спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS,

аппарат ИВЛ,

дефибриллятор-монитор,

электрокардиограф,

компрессорный ингалятор,

автоматический дозатор лекарственных средств,

экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови,

10-литровый кислородный баллон,

термоконтейнеры,

наборы для транспортировки пострадавших, иммобилизации, оказания акушерской помощи и другие медицинские устройства и оборудование.

“Всего в рамках благотворительной программы на средства КТК в Краснодарском крае закуплено 10 автомобилей СМП общей стоимостью 35,6 млн рублей.

Аналогичные машины направились в Крымскую ЦРБ, Кореновскую ЦРБ и на станцию скорой медицинской помощи Кавказского района”, – написал глава муниципалитета.