Динская ЦРБ получила три новых автомобиля скорой помощи

Динская ЦРБ получила три новых автомобиля скорой помощи
Фото: администрация Динского района

Динская ЦРБ получила три новых автомобиля скорой помощи

  149
18 часов назад Автомобили скорой помощи для Динской ЦРБГазета РВСДинская ЦРБДинской районНовости Динского районаСкорая помощь Динской ЦРБ

Как отметил глава Динского района Евгений Пергун в своем официальном аккаунте в соцсетях, произошло это при благотворительной поддержке «Каспийского трубопроводного консорциума».

Вот что входит в оборудование автомобиля:

  • система спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS,
  • аппарат ИВЛ,
  • дефибриллятор-монитор,
  • электрокардиограф,
  • компрессорный ингалятор,
  • автоматический дозатор лекарственных средств,
  • экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови,
  • 10-литровый кислородный баллон,
  • термоконтейнеры,
  • наборы для транспортировки пострадавших, иммобилизации, оказания акушерской помощи и другие медицинские устройства и оборудование.

“Всего в рамках благотворительной программы на средства КТК в Краснодарском крае закуплено 10 автомобилей СМП общей стоимостью 35,6 млн рублей.

Аналогичные машины направились в Крымскую ЦРБ, Кореновскую ЦРБ и на станцию скорой медицинской помощи Кавказского района”,  написал глава муниципалитета.

Комментарии