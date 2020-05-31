За выходные подтверждены 5 новых случаев COVID-19
За выходные в Динском районе еще у 5 пациентов подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом в своем официальном аккаунте инстаграма сообщила Динская ЦРБ.
Два человека заразились от инфицированных, один по месту работы, другой по факту проживает в Краснодаре, но имеет прописку в одном из сельских поселений муниципалитета. Еще один пациент, по сообщению медиков, “указывает на многочисленные контакты с родственниками”.
За весь период на 31 мая зарегистрировано 47 случаев подтвержденного коронавируса. 24 из них еще лечатся. Самому младшему заболевшему 1 год, старшему – 86 лет.
Всего в Краснодарском крае выявлено 3824 больных COVID-19. Из них 225 детей.
Скончались 32 человека.
Выздоровели 2711.
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