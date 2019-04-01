Динская «Журавушка» на Всероссийском конкурсе в Казани

30 марта 2019 года учащиеся Образцового ансамбля народной песни «Журавушка» под руководством преподавателя Виктории Владимировой и концертмейстера Галины Байраковой отделения «Музыкальный фольклор» МБУДО ДШИ ст. Динской, вернулись с долгожданной поездки из города Казань, где 27 марта приняли участие в II Всероссийском фестивале-конкурсе «Казань встречает друзей».

Ребята готовились к поездке, достойно выступили и получили Диплом лауреата 1 степени.

В фестивале-конкурсе принимали участие 8 регионов Российской Федерации, страны Ближнего Зарубежья. Различные возрастные категории, жанры, образовательные учреждения:

12 профессиональных творческих коллектива, 24 солиста.

Жюри представляли: доцент, декан факультета хореографических искусств Казанского Государственного института культуры, народный артист Республики Татарстан Тагир Латифуллин, народная артистка республики Татарстан, хормейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ Венера Гараева.

Основная цель фестиваля-конкурса «Казань встречает друзей» – патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе сохранения традиций и обычаев всех народов, проживающих на территории Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья.

Организаторы фестиваля: Российское военно-историческое общество, Союз казаков-воинов России и Зарубежья, АНО «Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.

В программу фестиваля-конкурса были включены экскурсионная и культурная программа: посещение жемчужины города — музея-заповедника «Казанский Кремль», самой красивой Соборной Мечети — Кул-Шариф, Благовещенского собора, Национального Музея Республики Татарстан и загородная экскурсия на остров-град Свияжск.

Коллектив выражает благодарность за помощь в организации и сопровождении в поездке преподавателю Ирине Григорьевой и родителям Ирине Козелковой, Татьяне Лозовской, Людмиле Рябоконь.