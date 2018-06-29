Динские акробаты привезли серебро со Всероссийских соревнований

С 14 по 19 июня в поселке Новомихайловском прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Сердца Четырех».

Участвовали спортсмены из 23-х городов и регионов России, более 450 участников. Из станицы Динской приняли участие сильнейшие акробаты. Ильиных Юлия и Котов Матвей в составе смешанной пары смогли завоевать бронзу в программе мастеров спорта 12-18 лет. Они являются воспитанниками тренера-преподавателя МБУДО «ДЮСШ № 1» Александры Сергеевны Дух.

На вторую ступень пьедестала почета встали ребята из Санкт-Петербурга, на первую - из Кировской области.



