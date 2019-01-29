Динские акробаты завоевали серебро на первенстве края

С 23 по 25 января 2019года в городе Краснодар прошел чемпионат и первенство Краснодарского края по спортивной акробатике. В соревнованиях приняло участие более 90 спортсменов в возрастной категории старше 13 лет.

Динской район представляли смешанная пара Матвей Котов и Юлия Ильиных, воспитанники А. Дух (ДЮСШ № 1). Ребята удачно выступили с новой программой и поднялись на вторую ступень пьедестала.

Сейчас спортсмены готовятся к участию в первенстве Южного Федерального округа по спортивной акробатике.