Динские баталии: люди начали «бунт» против новой мусорной площадки

Сегодня, 23 сентября, в редакцию «РВС» обратились жители улицы Есенина станицы Динской.

Они рассказали, что на углу улицы (рядом с пивзаводом) приехали устанавливать площадку под мусорные контейнеры, хотя жильцы согласия не давали.

Журналист сразу же выехала на место событий, чтобы узнать, в чем именно камень преткновения и как эту проблему планируют решить.

Возле «Газели» стояли несколько человек, которые на повышенных тонах разговаривали с людьми в рабочей одежде.

Жители настаивали на том, что нельзя устанавливать площадку на территории, где разбита клумба, рядом там находятся 2 газовые подстанции.

Рабочие объясняли, что это — муниципальная земля и по плану там должны находиться мусорные контейнеры.

«У нас у каждого во дворе контейнеры, зачем нам эта площадка. Будут туда неизвестно кто мусор приносить, а нам «наслаждайся» этими ароматами», - негодовала одна из динчанок.

«Мы тут красоту наводили, а вы сейчас все испортите!», - говорила другая.

Конфликт продолжал набирать обороты. На место приехали представители администрации. Изначально диалог построить совсем не удавалось — разгоряченные люди доказывали свою позицию. Чиновники пытались донести свою — по плану тут запроектирована площадка под мусорные баки, ведь старая закрывает видимость водителям на перекрестке.

Постепенно градус накала начал спадать. И было принято решение, которое устроило обе стороны.

Площадка, которая находится на пересечении улиц Комарова и Есенина так и останется на своем месте, раз местные жители против ее переноса. Пока что облагораживать ее не будут.

Новую площадку под мусорные баки установят в другом районе Динской, где жители не будут возражать против ее появления.