Динские каратисты — чемпионы и призеры чемпионата Европы
Современное каратэ – есть измененное соревновательной практикой воинское искусство отдельных мастеров и их школ. 4-5 августа в республики Абхазия, г. Сухум прошёл 1 открытый Чемпионат и первенство Европы по каратэ до шотокан Казэ Ха.
На татами сошлись лучшие спортсмены из Абхазии, Казахстана, Белоруссии и России.
В церемонии открытия Чемпионата и первенства Европы принял участие президент Абхазии Рауль Хаджимба.
В состав сборной России вошли спортсмены из следующих регионов: Московской, Тульской, Брянской, Тамбовской областей, Алтайского края, Чувашии и сборной команды Краснодарского края. Все спортсмены клуба боевых искусств ,,Пересвет " отлично справились с поставленной задачей.
По традиции 03.08.2018, получили благословение от отца Павла (Свято-Троицкого Динского храма), в 6:30 окунулись в купель Пластунского монастыря и выдвинулись в путь.
Призёры и победители первенства и Чемпионата Европы:
1. Тарасов Илья - золото;
2. Колбасин Владислав- золото;
3. Дикий Дмитрий- золото;
4. Баранова Яна- серебро;
5. Чумаков Кирил- серебро;
6. Шевченко София- серебро;
7. Аузин Никита - серебро;
8. Дроженко Дмитрий- бронза;
9. Упырь Владислав- бронза;
10. Билан Виктор- бронза.
Тренерский состав благодарит всех, кто принимал участие в подготовке команды, большое спасибо родителям, всех с Победой!
Командные места:
1 место- Абхазия;
2 место- Россия;
3. место- Казахстан.
После окончания соревнований, на коллегии тренерского состава сборной России было принято решение передать кубок за 2 командное место региону, пополневшему копилку сборной Россиии большим количеством медалей (Краснодарскому краю, клубу боевых искусств ,,ПЕРЕСВЕТ "!).
Комментарии
А где дяденька Серёжа Панамарёв, пачиму нет на фото?? Он уже не каратист???