Динские каратисты — чемпионы и призеры чемпионата Европы

Современное каратэ – есть измененное соревновательной практикой воинское искусство отдельных мастеров и их школ. 4-5 августа в республики Абхазия, г. Сухум прошёл 1 открытый Чемпионат и первенство Европы по каратэ до шотокан Казэ Ха.

На татами сошлись лучшие спортсмены из Абхазии, Казахстана, Белоруссии и России.

В церемонии открытия Чемпионата и первенства Европы принял участие президент Абхазии Рауль Хаджимба.

В состав сборной России вошли спортсмены из следующих регионов: Московской, Тульской, Брянской, Тамбовской областей, Алтайского края, Чувашии и сборной команды Краснодарского края. Все спортсмены клуба боевых искусств ,,Пересвет " отлично справились с поставленной задачей.

По традиции 03.08.2018, получили благословение от отца Павла (Свято-Троицкого Динского храма), в 6:30 окунулись в купель Пластунского монастыря и выдвинулись в путь.

Призёры и победители первенства и Чемпионата Европы:

1. Тарасов Илья - золото;

2. Колбасин Владислав- золото;

3. Дикий Дмитрий- золото;

4. Баранова Яна- серебро;

5. Чумаков Кирил- серебро;

6. Шевченко София- серебро;

7. Аузин Никита - серебро;

8. Дроженко Дмитрий- бронза;

9. Упырь Владислав- бронза;

10. Билан Виктор- бронза.

Тренерский состав благодарит всех, кто принимал участие в подготовке команды, большое спасибо родителям, всех с Победой!

Командные места:

1 место- Абхазия;

2 место- Россия;

3. место- Казахстан.

После окончания соревнований, на коллегии тренерского состава сборной России было принято решение передать кубок за 2 командное место региону, пополневшему копилку сборной Россиии большим количеством медалей (Краснодарскому краю, клубу боевых искусств ,,ПЕРЕСВЕТ "!).