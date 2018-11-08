Динские каратисты покорили Кубок Чёрного Моря

Динские каратисты покорили Кубок Чёрного Моря

Динские каратисты покорили Кубок Чёрного Моря

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10 минут назад Динской районКаратэКиокусинкайНовости Динского района

4 ноября 2018г. в Крыму (г.Евпатория) прошёл Открытый Кубок Республики Крым по Киокусинкай Каратэ.

Сборная Краснодарского края на этом Кубке заняла 2-ое командное место,уступив команде Крыма всего несколько баллов.

Динская детско-молодёжная Федерация Киокусинкай выступила на этом турнире в количестве 20 человек,из них 16 спортсменов стали чемпионами и призёрами соревнований.

Первые места заняли:

  • Коваленко Владимир
  • Колесников Никита
  • Мартыненко Иван
  • Шарин Александр
  • Вторые места заняли:
  • Шарин Никита
  • Никитин Никита
  • Гусев Вадим
  • Тарасенко Артём
  • Докучаев Владислав
  • Будилова Алина
  • Панова Мария
  • Будилова Алена

Третьи места заняли:

  • Соколов Владимир
  • Панченко Ярослав
  • Трофимов Кирилл
  • Волошин Иван


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Дополнительная номинация - За Лучшую технику на Кубке Республики Крым среди мужчин,был отмечен Коваленко Владимир, воспитанник Динской Федерации Киокусинкай.
Руководитель Динской детско-молодёжной Федерации Киокусинкай - Савчук Александр.

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