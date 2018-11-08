Динские каратисты покорили Кубок Чёрного Моря

4 ноября 2018г. в Крыму (г.Евпатория) прошёл Открытый Кубок Республики Крым по Киокусинкай Каратэ.

Сборная Краснодарского края на этом Кубке заняла 2-ое командное место,уступив команде Крыма всего несколько баллов.

Динская детско-молодёжная Федерация Киокусинкай выступила на этом турнире в количестве 20 человек,из них 16 спортсменов стали чемпионами и призёрами соревнований.

Первые места заняли:

Коваленко Владимир

Колесников Никита

Мартыненко Иван

Шарин Александр

Вторые места заняли:

Шарин Никита

Никитин Никита

Гусев Вадим

Тарасенко Артём

Докучаев Владислав

Будилова Алина

Панова Мария

Будилова Алена

Третьи места заняли:

Соколов Владимир

Панченко Ярослав

Трофимов Кирилл

Волошин Иван









Дополнительная номинация - За Лучшую технику на Кубке Республики Крым среди мужчин,был отмечен Коваленко Владимир, воспитанник Динской Федерации Киокусинкай.

Руководитель Динской детско-молодёжной Федерации Киокусинкай - Савчук Александр.