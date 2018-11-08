Динские каратисты покорили Кубок Чёрного Моря
4 ноября 2018г. в Крыму (г.Евпатория) прошёл Открытый Кубок Республики Крым по Киокусинкай Каратэ.
Сборная Краснодарского края на этом Кубке заняла 2-ое командное место,уступив команде Крыма всего несколько баллов.
Динская детско-молодёжная Федерация Киокусинкай выступила на этом турнире в количестве 20 человек,из них 16 спортсменов стали чемпионами и призёрами соревнований.
Первые места заняли:
- Коваленко Владимир
- Колесников Никита
- Мартыненко Иван
- Шарин Александр
- Вторые места заняли:
- Шарин Никита
- Никитин Никита
- Гусев Вадим
- Тарасенко Артём
- Докучаев Владислав
- Будилова Алина
- Панова Мария
- Будилова Алена
Третьи места заняли:
- Соколов Владимир
- Панченко Ярослав
- Трофимов Кирилл
- Волошин Иван
Дополнительная номинация - За Лучшую технику на Кубке Республики Крым среди мужчин,был отмечен Коваленко Владимир, воспитанник Динской Федерации Киокусинкай.
Руководитель Динской детско-молодёжной Федерации Киокусинкай - Савчук Александр.
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