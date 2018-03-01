Серебро и бронза на международных соревнованиях – у динчан

24-25 февраля в Московском центре боевых искусств проходили международные соревнования «Открытое первенство Кубок Сэйкен».

В соревнованиях приняли участие 750 спортсменов из 16 стран мира, среди них трое динских спортсменов.

В первый день соревнований наши ребята одержали безоговорочную победу во всех своих поединках. На второй день соревнований проводились бои за выход в финал и финалы. Но удача была не на нашей стороне, золото взять не удалось.

Итоги: Никита Шарин, категория 16-17 лет, до 75 кг – 3 место, Сергей Павлов, категория 16-17 лет, свыше 80 кг – 3 место, Дарья Рыбчак, категория 16-17 лет, девушки, до 50 кг – 2 место.

Александр Савчук,

руководитель Динской детско-молодежной федерации киокусинкай