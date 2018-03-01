Серебро и бронза на международных соревнованиях – у динчан

Серебро и бронза на международных соревнованиях – у динчан

Серебро и бронза на международных соревнованиях – у динчан

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26 дней назад Новости Динского районаНовости спортаОткрытое первенство Кубок Сэйкен

24-25 февраля в Московском центре боевых искусств проходили международные соревнования «Открытое первенство Кубок Сэйкен».

В соревнованиях приняли участие 750 спортсменов из 16 стран мира, среди них трое динских спортсменов.

В первый день соревнований наши ребята одержали безоговорочную победу во всех своих поединках. На второй день соревнований проводились бои за выход в финал и финалы. Но удача была не на нашей стороне, золото взять не удалось.

Итоги: Никита Шарин, категория 16-17 лет, до 75 кг – 3 место, Сергей Павлов, категория 16-17 лет, свыше 80 кг – 3 место, Дарья Рыбчак, категория 16-17 лет, девушки, до 50 кг – 2 место.

Александр Савчук,

руководитель Динской детско-молодежной федерации киокусинкай 

Комментарии

Агриппина
Агриппина 26 дней назад

Ну ничего себе "удача была не на нашей стороне"! ))

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