Динские казаки отметят Покров в Усть-Лабинске

14 октября на православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы казаки отметят сразу два праздника. Это День кубанского казачества и 322-я годовщина образования Кубанского казачьего войска. По традиции, торжества отмечаются в каждом отделе и округе ККВ.

В этом году городу Усть-Лабинску выпала честь стать центром главного события Екатеринодарского отдела. Сюда съедутся казаки и молодежь пяти районов – Краснодара, Динского, Горячеключевского, Северского и Усть-Лабинского.

В 12 часов у мемориала советским воинам, погибшим в боях за Родину, пройдет торжественная часть. Лучших наградят медалями и благодарностями. Затем вдоль улицы Ленина пройдет праздничный парад казачьих сотен, где также примут участие учащиеся казачьих классов и воспитанники Кубанского казачьего кадетского корпуса имени атамана М. П. Бабыча. После в городском парке культуры и отдыха всех желающих ждет выступление творческих коллективов, будут развернуты выставки прикладного творчества, курени и полевые кухни.