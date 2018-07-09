Динские легкоатлетки вернулись из Венгрии

В воскресенье поздно вечером наши легкоатлетки Дженнифер Акиниймика и Олеся Солдатова с тренерами вернулись из Венгрии, где участвовали в юниорском чемпионате Европы.

Олесе удалось покорить пьедестал! Наша бегунья завоевала бронзу в беге на 400 метров, установив личный рекорд — 53,09 секунды.

Дженнифер, являясь лидером европейского сезона в беге на 100 метров, не смогла побороться за медали, получив травму в квалификационном забеге.

В аэропорту Краснодара спортсменок с флагами и цветами встречала делегация Динского района во главе с Сергеем Пономаревым.

Как «РВС» писала ранее, следующий старт для наших бегуний — юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе.