Динские пловцы завоевали десятки медалей на краевых соревнованиях
Команда Динского района успешно выступила на краевых соревнованиях в Краснодаре по плаванию на призы серебряного и бронзового призера Олимпийских Игр 1976 года Любови Русановой. Прошли они с 1 по 3 февраля.
Результаты
4 золотых медали:
- Елизавета Федосова 100м брасс;
- Елизавета Федосова 50м батт;
- Дмитрий Каменский 200м брасс;
- Максим Зеленев 100м брасс.
9 серебряных медалей:
- Елизавета Мурзанаева 200м вольный стиль;
- Елизавета Мурзанаева 100м вольный стиль;
- Илья Мурзанаев 200м комплекс;
- Максим Панфилов 50м брасс;
- Александра Чиркова 200м спина;
- Кирилл Сафрошкин 100м спина;
- Дмитрий Каменский 100м брасс;
- Максим Зеленев 200м брасс;
- Роман Князев 50м батт.
10 бронзовых медалей:
- Никита Сафонов 200м спина;
- Владислав Панюта 100м вольный стиль;
- София Бернгардт 200м спина;
- Александра Чиркова 100м спина;
- Кирилл Сафрошкин 200м вольный стиль;
- Михаил Федосов 100м комплекс;
- Анастасия Пахомова 200м спина;
- Мария Колотева 200м комплекс;
- Захар Бартенев 200м вольный стиль;
- Роман Князев 100м батт.
В номинации "Лучшая спортсменка турнира" победила Елизавета Федосова.
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