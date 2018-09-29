Динские подростки: за гаражи вместо школы

Динские подростки: за гаражи вместо школы

Динские подростки: за гаражи вместо школы

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4 часа назад ГаражиМногоквартирные домаПодросткиПодростки гуляют за гаражамиШкола 4

Гаражи рядом с многоквартирными домами  - особая территория.  За гаражами назначают первые свидания, получают первые синяки под глазами, впервые пробуют алкоголь и сигареты. Такова реальность.  Поколения сменяются,  а подростков как манили гаражи, так и манят.

Особенно, если они  расположены рядом со школой.

Жительница многоквартирного дома  по улице Красной в станице Динской  написала в «РВС» о том, что под  окнами ее квартиры облюбовали себе место ученики  школы № 4.

- То ли у них уроков нет, то ли они прогуливают, но часами они сидят у меня под окнами, - рассказала нам женщина. – Курят, матерятся, плюются. А у меня ребенок маленький, ему надо спать,  да и я не хочу слушать  все эти маты и громкие разговоры. У нас есть старшая дома, которая гоняет школьников, но сейчас она в отъезде,  и те совсем распоясались.  До самого вечера нет покоя.

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О данной ситуации журналисты «РВС» сообщили  директору школы № 4 Людмиле Черновой.  Меры были приняты сразу.  Провели  рейды по классам, выяснили, что это за ребята.  Охрана школы получила распоряжение следить за передвижением учеников во время учебного процесса.   Молодую маму пригласили в школу, чтобы  при личной встрече обсудить ситуацию.

В тот же день женщина сообщила «РВС», что результат уже есть: под окнами ни одного школьника.

Но кардинально решить вопрос  вряд ли удалось. Школа буквально окружена гаражами.  Многоквартирные дома вплотную соседствует со школьным двором.  Ни детской площадки, ни сквера, ни какой-либо другой территории, где ребята могли бы проводить время до и после уроков.  К тому же через дворы  лежит путь к магазинам, где ученики любят покупать себе еду и напитки.  И на фоне всего этого гаражи  становятся тем самым местом, где можно  уединиться, отгородиться от взрослых и заниматься тем, что любят делать подростки – болтать, смеяться,  ну и всем остальным.

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Проблема соседства школы и многоквартирных домов  регулярно обрастает новыми ситуациями.  Жителей не устраивает,  что дети проводят свободное время у них во дворах, что  рядом паркуется много машин, что дети разбрасывают  мусор.   Как с этим бороться?  Сносить гаражи?  Огораживать дворы многоквартирных домов заборами?     Или есть другие способы мирного сосуществования школы и многоквартирных домов?  

Вопрос остается открытым.

Комментарии

Парфе
Парфе 3 часа назад

Новый виток борьбы за снос гаражей, начатой администрацией школы еще весной?

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