Динские подростки: за гаражи вместо школы

Гаражи рядом с многоквартирными домами - особая территория. За гаражами назначают первые свидания, получают первые синяки под глазами, впервые пробуют алкоголь и сигареты. Такова реальность. Поколения сменяются, а подростков как манили гаражи, так и манят.

Особенно, если они расположены рядом со школой.

Жительница многоквартирного дома по улице Красной в станице Динской написала в «РВС» о том, что под окнами ее квартиры облюбовали себе место ученики школы № 4.

- То ли у них уроков нет, то ли они прогуливают, но часами они сидят у меня под окнами, - рассказала нам женщина. – Курят, матерятся, плюются. А у меня ребенок маленький, ему надо спать, да и я не хочу слушать все эти маты и громкие разговоры. У нас есть старшая дома, которая гоняет школьников, но сейчас она в отъезде, и те совсем распоясались. До самого вечера нет покоя.









О данной ситуации журналисты «РВС» сообщили директору школы № 4 Людмиле Черновой. Меры были приняты сразу. Провели рейды по классам, выяснили, что это за ребята. Охрана школы получила распоряжение следить за передвижением учеников во время учебного процесса. Молодую маму пригласили в школу, чтобы при личной встрече обсудить ситуацию.

В тот же день женщина сообщила «РВС», что результат уже есть: под окнами ни одного школьника.

Но кардинально решить вопрос вряд ли удалось. Школа буквально окружена гаражами. Многоквартирные дома вплотную соседствует со школьным двором. Ни детской площадки, ни сквера, ни какой-либо другой территории, где ребята могли бы проводить время до и после уроков. К тому же через дворы лежит путь к магазинам, где ученики любят покупать себе еду и напитки. И на фоне всего этого гаражи становятся тем самым местом, где можно уединиться, отгородиться от взрослых и заниматься тем, что любят делать подростки – болтать, смеяться, ну и всем остальным.









Проблема соседства школы и многоквартирных домов регулярно обрастает новыми ситуациями. Жителей не устраивает, что дети проводят свободное время у них во дворах, что рядом паркуется много машин, что дети разбрасывают мусор. Как с этим бороться? Сносить гаражи? Огораживать дворы многоквартирных домов заборами? Или есть другие способы мирного сосуществования школы и многоквартирных домов?

Вопрос остается открытым.