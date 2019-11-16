Динские полицейские пришли на помощь водителю

В редакцию «РВС» обратилась динчанка, рассказавшая историю о том, как сотрудники ГИБДД пришли ей на помощь, когда ее автомобиль заглох.

- 6 ноября примерно в 9 часов вечера я ехала по улице Красной в Динской. Стрелка, показывающая уровень бензина, давно горела красным, и я совершила разворот, чтобы заправиться на АЗС. Тут меня остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов.

Машину я припарковала и заглушила на обочине, так, что она оказалась под уклоном. После процедуры проверки документов запустить двигатель я не смогла. Полицейские подошли, узнали, в чем дело и тут же отправились на заправку с канистрой. Приехали, заправили мне машину, пожелали счастливого пути. Я даже знакомым не успела позвонить позвать на помощь.

Хочу выразить благодарность экипажу 0964. Спасибо вам за человечность и отзывчивость!