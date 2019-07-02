Динские шахматисты вернулись с наградами

С 22 июня по 2 июля на Азовском побережье состоялся традиционный шахматный фестиваль «Голубицкая-2019». В мероприятии приняли участие и успешно выступили юные шахматисты Динского района. По итогам пять динчан заняли призовые места и получили награды по своим возрастным группам.

Мария Кудрявцева (10 лет) – 1 место.

Станислав Косточкин (12 лет) – 2 место.

Артем Меркулов (10 лет) – 3 место.

Леонид Меркулов (15 лет) – 3 место.

Арина Рожина (5 лет) – 2 место.

Ребята занимаются у тренера Владимира Елышева.

Организатор фестиваля – Андрей Усов.