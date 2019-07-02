Динские шахматисты вернулись с наградами
С 22 июня по 2 июля на Азовском побережье состоялся традиционный шахматный фестиваль «Голубицкая-2019». В мероприятии приняли участие и успешно выступили юные шахматисты Динского района. По итогам пять динчан заняли призовые места и получили награды по своим возрастным группам.
Мария Кудрявцева (10 лет) – 1 место.
Станислав Косточкин (12 лет) – 2 место.
Артем Меркулов (10 лет) – 3 место.
Леонид Меркулов (15 лет) – 3 место.
Арина Рожина (5 лет) – 2 место.
Ребята занимаются у тренера Владимира Елышева.
Организатор фестиваля – Андрей Усов.
Комментарии
Добрый день, после празднования дня медицинского работника и множества поздравлений врачей, все же большая часть населения Динского района не довольна работой врачей и медицинского персонала Динской ЦРБ. Предлагаю вместе разобраться почему все плохо в медицине Динского района и может что то изменить, или все оставить как и есть… Начнем по порядку, сверху вниз.
1. Главный врач Асланян Э.А. руководит ЦРБ с 2007 года, в сентябре 2019 года главному врачу исполняется 70 лет, по закону РФ. Федеральный закон от 29.07.2017 N 256-ФЗ. Главный врач старше 70 лет работать не может так говорит этот закон. Ну и что вы думаете Асланян собрался на пенсию? С его ведома главная медицинская сестра (Громова К.В.) ходит по всем отделениям заставляя собирать подписи на чистых листах якобы в поддержку главного врача что бы он остался, понятное дело, что это незаконно. По больнице гуляют сплетни на предмет останется ли главный или уйдет. Давайте трезво подумаем сможет ли человек возрастом 70 лет управлять больницей в которой работает более 1500 человек.
2. Заместитель главного врача по экспертизе. Виноградский Н.В. молодой человек с образованием акушер гинеколог и стажем 3 года. Начнем с того что такой должности не было, точнее она была упразднена очень давно и эта должность специально введена под этого парня. С учетом наличия кредиторской задолженности в 12 000 000 рублей. Введена должность зама главного врача и окладом не как у врача, а гораздо больше во время финансового дефицита по больнице. И самое главное, как врач стажем 3 года который ни когда не занимался экспертизой как таковой, не имеет необходимой учебы по организации здравоохранения и стажа руководящей работы, стал замом по экспертизе оказания медицинской помощи в целом районе. Все понимаем как он получил эту должность.
3. Наличие кредиторской задолженности в 12 000 000 рублей о которой главный врач говорит на каждой планерке, виня в этом врачей, что их слишком много работает и если их будет меньше, то бремя зарплаты будет меньше и все больше будут зарабатывать. Укомплектованность врачами около 80%, значит экономия зарплаты около 20 %, где эти деньги сложный вопрос.
4. Врачам перестали оплачивать консультации, снизили стоимость ночных дежурств до 20 %, ранее было 100%, почти полностью сократили стимулирующие выплаты. Следовательно, зарплата у всех стала ниже, это объективный факт подтвержденный документально. Мотивация борьба с кредиторской задолженностью и сокращение расходов. Высокая средняя зарплата это, как средняя температура по больнице при том что почти все вынуждены совмещать работу, работая не на одну ставку, что бы хоть что то заработать.
5. Экономия на медоборудовании и оснащении. Новый КТ аппарат уже сломан, не проработал и 3 месяца. Аппараты ФГДС тоже сломаны из-за неправильной эксплуатации, не проработали и одного года. Транспортная машина которая возит пациентов между корпусами не обрабатывается должным образом и возит и беременных на рентген и инфекционных больных и трупы в морг. В зависимости что необходимо сейчас.
6. Мер поддержки молодых специалистов нет, кроме миллиона который дает фактически государство, ни квартир, ни субсидий, не участков под жилье. Поэтому многие отработав так называемый миллион уходят назад, част ушла раньше, вернув часть не отработанной выплаты.
7. Большие проблемы в районной поликлинике с терапевтами, многие наверно хотят к ним попасть, а их всего 6 человек которые работают на приеме, вместо 12 положенных. Очередь вместо суток ожидания как по закону, достигает и 2х недель. Какое может быть лечение через 7 дней или более, когда проблема есть сейчас. Проблемы с рентгеном, с УЗИ, а про детскую службу и их очереди на обследования это отдельный разговор.
Пунктов можно набрать и 20 было бы желание, ничего не хотим менять? Пусть так и продолжают работать? И продолжим дальше звонить на горячую линию в Краснодар и требовать перевода наших с вами родственников в краевые учреждения здравоохранения или попытаемся что-то изменить в своем здравоохранении.