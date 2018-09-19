Динские школьники на международном фестивале

Динские школьники стали участниками этапа международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта» в Южном Федеральном округе. Фестиваль проходил с 13 по 16 сентября в Краснодаре.

Чтобы попасть на этот престижный смотр научно-технического творчества, ребята соорудили модели кораблей. Научил их этому непростому но интересному делу преподаватель центра творчества станицы Динской Олег Алексеев.

Сергей Севостьянов, Илья Пикинер, Валентина Пискунова и Олеся Костюк представили модели кораблей сделанных своими руками, обменялись опытом с другими участниками фестиваля, поучаствовали в познавательных мастер-классах, открыли для себя много нового и интересного. По окончанию фестиваля каждый из ребят получил сертификат участника фестиваля и много положительных эмоций.