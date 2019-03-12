Динские школьники остались без штатного медика

В редакцию «РВС» обратилась мама одного из учеников динской школы № 2 с жалобой на отсутствие фельдшера.

«Мой ребенок еще не совсем оправился после болезни. Посещать школу врач ему разрешил, но еще нужно продолжать лечение. Я узнала, что школьный фельдшер ушел в отпуск и его никто не замещает. Если моему ребенку станет плохо, кто окажет ему первую помощь?» – сообщила женщина.

В учебном заведении посоветовали обратиться с этим вопросом в Динскую ЦРБ. Также заместитель директора школы сообщила, что в адрес медицинского учреждения было направлено официальное письмо с целью разрешения сложившейся ситуации. Ответ пришел не утешительный: если кому-то плохо, вызывайте скорую.

В Динской ЦРБ журналисту «РВС» пояснили, что школьный фельдшер действительно находится в отпуске. Вместо нее на 0,25 ставки работает совместитель — фельдшер из другого учебного заведения, который выполняет обязанности, связанные с пищеблоком. Что касается травм, плохого самочувствия учащихся, необходимо вызывать скорую. По словам заместителя главного врача, это стандартная ситуация. Даже если что-то случится со школьником во время работы фельдшера, медик тоже вызовет бригаду скорой помощи.