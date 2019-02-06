Ученики обмениваются видео о памятниках со всей Россией (видео)

Ученики школы №1 станицы Динской проводят обмен информацией о памятниках с другими школами.

Основным памятником выбрали мемориальный комплекс, который расположен на въезде в райцентр.





«Для нас война - это история. Но её должен знать каждый уважающий себя человек. Иногда промолчать – значит забыть. А забыть – значит предать. От нас зависит, каким будет завтрашний день.

Что помогает нам помнить? Памятники – застывшие свидетели истории», - так считает подрастающие поколение.

Вот так описывают школьники мемориальный комплекс: «Основным элементом является мемориал-памятник, установленный в память о воинах, погибших в Гражданскую и Великую Отечественную войнах. В братской могиле захоронено 118 неизвестных бойцов, погибших в 1918 году, и 81 воин, погибший в 1943 году. Имена 253 динчан, не вернувшихся с войны, золотом написаны на мраморных плитах.

5 мая 1973 года вспыхнул возле мемориала Вечный огонь.

Все помнится, ничто не позабыто,

Все помнится, никто не позабыт,

И днем и ночью в чаше из гранита

Святое пламя трепетно горит.

В центре мемориала – фигура скорбящей матери, олицетворяющая Родину-Мать, скорбящую о погибших. Мать склонилась над братской могилой, в руках у нее цветы, которые она принесла своим сыновьям.

И, голову склоня, проходят годы.

Динскую мать

Проведать люди ходят

И памяти сынов отдать поклон.

И кто-то

Ей во славу песню сложит

Для молодых высоких голосов

И к каменным ногам ее положит

Живой пшеницы спелый колосок.

Памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне, установлен на мемориальном комплексе станицы Динской в 2002 году.

7 мая 2015 года, в канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялось открытие Аллеи Славы в память о жителях станицы Динской, погибших во время Великой Отечественной войны, награжденных Орденом Славы, воинах интернационалистах и участниках локальных войн.

Пылает днем и ночью пламя

И озаряет шар земной.

Не утихает наша память

О тех, кто был убит войной».

К школьникам из других населенных пунктов обращаются наши ученики: «Уважаемые ребята, а что знаете вы о памятных местах военной истории города, станицы, поселка, в которых живете? Предлагаем вам принять участие в патриотическом флеш-мобе «Памятники рассказывают о войне» и снять свой видеоролик. Ждем ваши работы».