Динской фермер через освящение просит Божьего благословения

Динской фермер через освящение просит Божьего благословения

Динской фермер через освящение просит Божьего благословения

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11 минут назад Газета РВСДинскаяДинской районДуховенствоКФХ БабанскийНовостиОсвящение фермерского хозяйства

Виктор Константинович Бабанский уже второй год подряд обращается к духовенству с просьбой освятить крестьянское фермерское хозяйство.

28 июня 2019 года штатный священник храма Святой Троицы станицы Динской отец Сергий, как и в 2018, посетил подворье Бабанских.

Image titleОн освятил на поле зерно, прочел молитву о сохранении урожая, поднявшись на комбайн, который как раз перегружал пшеницу в «КАМАЗ».

В этом году урожай составил примерно 80 центнеров с гектара.

Помимо этого отец Сергий окропил святой водой растения в теплицах, склады с зерновыми, хоздвор, скот, помещения, базу отдыха, водоем.

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Виктор Константинович считает, что благодаря освящению ему сопутствует удача и успех в делах. Он призывает и других фермеров района брать пример с КФХ Бабанский, и освящать свои угодья, дабы благословение Божье их не покидало.

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В этом году у фермера появилась эксклюзивная новинка — ягоды годжи — целых 1250 кустов. Они отличаются приятным вкусом и множеством полезных свойств.

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В данный момент у растений только формируется куст. Первые ягоды получится собрать только через три года.

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Виктор Константинович старается помочь церкви, внося посильные пожертвования. Он обращается и к другим фермерам с призывом так поступать: «Господь все
видит. И каждому воздастся по заслугам», - считает мужчина.

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