Динской и Кореновский районы объединились для велопробега

Динской и Кореновский районы объединились для велопробега

Динской и Кореновский районы объединились для велопробега

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15 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского района

Об этом в своём официальном аккаунте сообщил глава муниципалитета Евгений Пергун.  

Участие приняли порядка 30 человек. 

«Путь в 40 километров от города Кореновска до станицы Динской группа велосипедистов из двадцати человек преодолела за 2,5 часа. На въезде в Динскую к ним присоединились местные велосипедисты», – говорится в новости. 

Участники велопробега возложили цветы к подножию монумента Скорбящей матери на мемориальном комплексе, а затем направились на экскурсию в Комсомольский парк. 

Комментарии

сеня
сеня 10 часов назад

Чет я не пойму, в каком они месте на фото.

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