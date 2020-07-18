Динской и Кореновский районы объединились для велопробега

Об этом в своём официальном аккаунте сообщил глава муниципалитета Евгений Пергун.

Участие приняли порядка 30 человек.

«Путь в 40 километров от города Кореновска до станицы Динской группа велосипедистов из двадцати человек преодолела за 2,5 часа. На въезде в Динскую к ним присоединились местные велосипедисты», – говорится в новости.

Участники велопробега возложили цветы к подножию монумента Скорбящей матери на мемориальном комплексе, а затем направились на экскурсию в Комсомольский парк.