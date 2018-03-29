Динской кинотеатр "40 лет Победы" эвакуировали по пожарной тревоге (фото, видео)
В связи с произошедшей трагедией в Кемерове в Динском районе начались противопожарные учения.
Первым объектом стал кинотеатр «40 лет Победы». Там как раз проходило совещание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности администрации МО Динской район, участие в котором принимали руководители всевозможных организаций со всего района.
О противопожарных учениях основная масса присутствующих не была заранее предупреждена, что обеспечило более объективные показатели.
Сирена была включена вручную, пожарные сработали оперативно. Здание было освобождено за 2,5-3 минуты, что соответствует нормативу. Правда, мелкие нарушения допустил персонал, который не показал идеальной готовности к происшествию.
Исполняющий обязанности начальника Динского пожарно-спасательного гарнизона Султан Аджигельдиев дал комментарий «РВС». В нем он сказал, что норматив по времени эвакуации был выполнен, грубых нарушений не выявлено, учения в целом прошли успешно.
Также мы поговорили с Ренатом Алимулаевым – инспектором отдела надзорной деятельности ГУ МЧС РФ в Динском районе. Он подтвердил успешность противопожарных учений, отметил, что народ покинул помещение цивилизованно, даже с учетом того, что три выхода целенаправлено были закрыты, а находящиеся внутри люди не знали о запланированном мероприятии.
С сегодняшнего дня, 29 марта 2018 года, по всему Динскому району пройдут проверки противопожарной безопасности. Все крупные торговые объекты и места досуга детей проинспектируют на предмет соответствия нормам. Те учреждения, где будут обнаружены нарушения, по указанию края, должны быть закрыты.
Комментарии
Ну да, конечно никто ничего не знал!!! Эту лапшу можно повесить на уши детям из детского сада. Все было заранее спланировано и проведено согласно плана, а представили как незапланированные учения. Лучше бы отчитались о том, когда они реально проводили такие учения, а не по факту трагедии. У нас как всегда начинаем заносить хвосты когда что то случится, а в повседневной деятельности никто ничего не делает, в особенности чинуши.
Здание кинотеатра построено еще при коммунистах.Для эвакуации все предусмотрено как надо. Широкая лестница и запасный выход через кафе на втором этаже.А слабо провести такие учения в торговых центрах, которые поналепили вокруг центрального рынка? Кто-нибудь подскажет где запасный выход (то есть возможность спуститься со второго этажа не через главный вход) во всяких "Диамантах", "Смешных ценах" "Хозмагах" и т.д? Так, чтобы группа из 50 человек без давки, организовано могла попасть со второго этажа на землю минуя очаг возгорания на первом этаже? Хотелось бы чтобы чиновники органа местного самоуправления, ответственные за выдачу разрешений на строительство и прием объектов в эксплуатацию, персонально сообщили людям через СМИ, что в Динском районе все (или не все) места массового пребывания граждан соответствуют нормам противопожарной безопасности. Тем более приказ о тотальной проверке уже дан. Хотелось бы попросить уважаемую редакцию газеты "РВС" обратиться к проверяющим органам с просьбой предоставить результаты проверок по Динскому району для публикации. Люди должны знать где безопасно, а где нет. А если будет выявлено какое-либо несоответствие в каком-либо здании, хотелось бы услышать комментарии собственников, чиновников, которые подписывали соответствующие разрешающие документы.
Отож!
И дай бог, чтобы в тех магазинах ничего не горело.
Доброго дня! Так и намеревались сделать. Планируем следить за проверками и обнародовать результаты.