Динской кинотеатр

В связи с произошедшей трагедией в Кемерове в Динском районе начались противопожарные учения.

Первым объектом стал кинотеатр «40 лет Победы». Там как раз проходило совещание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности администрации МО Динской район, участие в котором принимали руководители всевозможных организаций со всего района.

О противопожарных учениях основная масса присутствующих не была заранее предупреждена, что обеспечило более объективные показатели.

Сирена была включена вручную, пожарные сработали оперативно. Здание было освобождено за 2,5-3 минуты, что соответствует нормативу. Правда, мелкие нарушения допустил персонал, который не показал идеальной готовности к происшествию.

Исполняющий обязанности начальника Динского пожарно-спасательного гарнизона Султан Аджигельдиев дал комментарий «РВС». В нем он сказал, что норматив по времени эвакуации был выполнен, грубых нарушений не выявлено, учения в целом прошли успешно.