Динской киноцентр провел благотворительный показ мультфильма

Киноцентр «40лет Победы» сегодня, 1 июня 2018, в День защиты детей, порадовал юных жителей нашего района. Специально для них организован благотворительный показ мультфильма.

От государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края Динской комплексный центр социального обслуживания населения присутствовали 33 человека.





Подопечных общественной организации многодетных семей «Большая семья» было 350 человек.

От краснодарской краевой общественной благотворительной организации «Центр поддержки семьи и детства «Единство» на показ мультфильма пришли 94 человека.

Каждый ребенок после показа получил от "Единства" красочные журналы и мороженое.

"Благодарим администрацию Динского района и администрацию Кинотеатра в ст. Динской. Спасибо огромное от наших семей. Вы обещали и вы сделали", - прокомментировала руководитель ККОБО"Центр поддержки семьи и детства "Единство" Динской район Нина Мищенко.

Дети с удовольствием заняли свои места. В киноцентре царила праздничная атмосфера — хорошее настроение прямо витало в воздухе. Детишки были разных возрастов — самому юному зрителю всего лишь несколько месяцев и это его первый киносеанс.