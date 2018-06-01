Динской киноцентр провел благотворительный показ мультфильма
Киноцентр «40лет Победы» сегодня, 1 июня 2018, в День защиты детей, порадовал юных жителей нашего района. Специально для них организован благотворительный показ мультфильма.
От государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края Динской комплексный центр социального обслуживания населения присутствовали 33 человека.
Подопечных общественной организации многодетных семей «Большая семья» было 350 человек.
От краснодарской краевой общественной благотворительной организации «Центр поддержки семьи и детства «Единство» на показ мультфильма пришли 94 человека.
Каждый ребенок после показа получил от "Единства" красочные журналы и мороженое.
"Благодарим администрацию Динского района и администрацию Кинотеатра в ст. Динской. Спасибо огромное от наших семей. Вы обещали и вы сделали", - прокомментировала руководитель ККОБО"Центр поддержки семьи и детства "Единство" Динской район Нина Мищенко.
Дети с удовольствием заняли свои места. В киноцентре царила праздничная атмосфера — хорошее настроение прямо витало в воздухе. Детишки были разных возрастов — самому юному зрителю всего лишь несколько месяцев и это его первый киносеанс.
Комментарии
Любой ребёнок может посетить киносеанс или только дети из многодетных семей ?
Сеанс уже окончен. Он предназначался только для перечисленных категорий.
Что за "Большая семья" ? Мы многодетных, но про такое не слышали?
Вступить в нашу организацию"Единство" могут семьи с детьми с ограниченными возможностями , многодетные семьи , семьи в трудной жизненной ситуации. тел для справок 8918 469 98 28 -Руководитель Динского района ККОБО"Центр поддержки семьи и детства " Единство" - Нина Мищенко.
Гуслистая своей персоной. Нарожают потом бегают по акциям, позорище.
Та они не детей любят... Они ЭТО ДЕЛО любят!
Вай, вай,какая содержательная дискуссия))))) Мину на усё петку палажил))
Почему бы не воспользоваться такой возможностью людям, если она у них есть?
Желчь прям хлещет через край в вашем комментарии...противно. Таким как вы говорят: "завидуйте молча..." но вы все равно не послушаете.