Динской механико-технологический техникум поблагодарил врачей

Флешмоб “Спасибо врачам” распространяется по всему миру. Простые люди, знаменитости, политики – все присоединяются к нему.

Цель этого нужно поблагодарить медицинских работников, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем, работают на износ, сутками помогая больным коронавирусом.

Динской район эта акция тоже не обошла стороной. Администрация, педагогические работники, учащиеся Динского механико-технологического техникума тоже выразили свою благодарность врачам, сделав для них видео.

Таким образом они хотят показать ценность труда медицинских работников и сказать им простое человеческое спасибо.