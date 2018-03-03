Динской музей приглашает на игровую программу

В Динском историко-краеведческом музее с 1 по 30 марта 2018 года проводится детская игровая познавательная программа «Удивительная Индонезия» (по предварительным коллективным заявкам). Ребята узнают много интересных удивительных фактов о далекой островной стране.

В программе - участие детей в конкурсах «Зов индонезийских джунглей», «Пройди под лианой», «Пиратская викторина», «Гонки крокодилов». Участников мероприятия ждет увлекательная игра «Ублажи Духа» с персонажем пираткой Маринеллой.

Ждем всех по адресу: ст. Динская ул. Красная, 86; тел. 8(86162) 5-12-75

Динской историко-археологический музей