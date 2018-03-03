Динской музей приглашает на игровую программу "Удивительная Индонезия"
В Динском историко-краеведческом музее с 1 по 30 марта 2018 года проводится детская игровая познавательная программа «Удивительная Индонезия» (по предварительным коллективным заявкам). Ребята узнают много интересных удивительных фактов о далекой островной стране.
В программе - участие детей в конкурсах «Зов индонезийских джунглей», «Пройди под лианой», «Пиратская викторина», «Гонки крокодилов». Участников мероприятия ждет увлекательная игра «Ублажи Духа» с персонажем пираткой Маринеллой.
Ждем всех по адресу: ст. Динская ул. Красная, 86; тел. 8(86162) 5-12-75
Динской историко-археологический музей
Комментарии
Так долго лгала мне за картою карта,
Что я уж не мог опьяниться вином.
Холодные звезды тревожного марта
Бледнели одна за другой за окном.
В холодном безумье, в тревожном азарте
Я чувствовал, будто игра эта - сон.
"Весь банк,- закричал,- покрываю я в карте!"
И карта убита, и я побежден.
Я вышел на воздух. Рассветные тени
Бродили так нежно по нежным снегам.
Не помню я сам, как я пал на колени,
Мой крест золотой прижимая к губам.
"Стать вольным и чистым, как звездное небо,
Твой посох принять, о, Сестра Нищета,
Бродить по дорогам, выпрашивать хлеба,
Людей заклиная святыней креста!"
Мгновенье... и в зале веселой и шумной
Все стихли и встали испуганно с мест,
Когда я вошел, воспаленный, безумный,
И молча на карту поставил мой крест.