Динской пловец – призер первенства России

Максим Рыбальченко стал призером первенства России по плаванию среди юниоров. Турнир проходит с 4 по 8 мая в Волгограде, в нем участвуют сильнейшие спортсмены со всей России. Максим выступает в составе сборной Краснодарского края.

В эстафете 4х100 вольным стилем кубанские пловцы завоевали бронзу! Вместе с Максимом за край плыли Олег Левченко, Максим Хаданович, Иван Богданович. Дистанцию наши юноши преодолели за 3:34,65. Первое место в эстафете у команды Москвы, второе – Санкт-Петербурга.

На дистанции 50 метров брассом динской пловец завоевал серебро, проплыв ее за 29.19 сек. На первом месте – спортсмен из Алтайского края, на третьем – из Москвы.









Поздравляем Максима и его тренера Марию Буркову с успешным выступлением на первенстве!