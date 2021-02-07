Динской район. Итоги 2020 года. Что сделано и что в планах?

В районном Доме культуры 5 февраля прошла 9-я сессия районного Совета депутатов. На ней выступил глава муниципалитета Евгений Пергун. Он отчитался о работе за 2020 год и поделился планами на 2021-й.

Чего достиг Динской район в прошлом году и как планирует развиваться в дальнейшем, читайте в материале.

В начале выступления глава района отметил, что год был напряженным и переломным из-за пандемии коронавируса.

Ключевыми событиями 2020-го стали:

75-летие Великой Победы;

голосование по поправкам в Конституцию РФ;

выборы губернатора Краснодарского края и депутатов Совета Динского района.

По словам Евгения Пергун, все важные мероприятия удалось провести в новых форматах. В 2020 году жители, школьники и молодежь организовали более 100 акций и флешмобов, в том числе в Интернете (среди них «Блокадный хлеб», «Капсула времени», «Бессмертный полк», «Сад Памяти» и другие).

560 жителей Динского района награждены юбилейными медалями «75 лет Победы». Это участники войны, малолетние узники, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. В каждом сельском поселении для ветеранов проведены индивидуальные концерты, организованы поздравления и подарки. Из-за карантина впервые фронтовиков поздравляли по телефону и видеосвязи. Ветераны смотрели на выступления через окна своих домов, с балконов квартир или в своих дворах. Сегодня в Динском районе проживают 33 участника войны.

На благоустройство воинских захоронений в 2020 году направлено порядка 2,4 миллиона рублей из федерального, краевого и местного бюджетов.

Далее глава кратко отметил итоги по сферам общественной жизни муниципалитета.

📈ЭКОНОМИКА

Введение ограничений на работу многих организаций из-за COVID-19 в 2020 году ударило по экономике.

Из-за пандемии и мер, принятых в связи с ней, в России, крае и Динском районе в частности увеличился уровень безработицы. Его резкий рост наблюдался с апреля 2020 года, достигнув пикового значения 4,3 % в июле и августе. К 1 января 2021 года ситуация стабилизировалась, уровень безработицы в муниципалитете снизился до 1,6 %.

Динской район занимает 15 место в ТОП-20 муниципалитетов Кубани по уровню заработной платы по крупным и средним организациям.

По данным Краснодарстата, на 1 декабря 2020 года зарплата достигла 34821 рубля, что выше аналогичного уровня 2019 года на 5,7 %.

Поддержка власти

Как отметил Евгений Пергун, районная власть поддержала наиболее пострадавшие организации и ИП следующим образом:

снизив ставку единого налога на вмененный доход в 2 раза, с 15 до 7,5 %,

введя отсрочку по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки до 1 января 2023 года;

освободив от оплаты за право за размещение нестационарных торговых объектов предпринимателей, занятых в нестационарной мелкорозничной торговле.

Лидирующие отрасли экономики

Основные отрасли экономики в Динском районе

Промышленность – 48,9 %.

В 2020 году объем промышленной продукции составил 30368,7 млн рублей (на 1,9 больше, чем в 2019 году).

В этой сфере работают 232 организации.

Налоги от промышленности в консолидированный бюджет района в 2020 году составили 462,4 млн рублей.

Объем промышленной продукции в январе-ноябре 2020 года составил 25,45 млрд рублей. Динской район занимает 9 место в крае среди других муниципалетов по этому показателю.

До 2024 года планируется обеспечить в сфере промышленности еще 1439 рабочих мест.

Розничная торговля – 27,2 %.

Сельское хозяйство – 19,2 %.

Строительство – 3,3 %.

Транспорт и хранение – 0,8 %.

Общественное питание – 0,5 %.

Туризм – 0,1 %.

В Динском районе есть 416 объектов культурного наследия. Работают Динской историко-краеведческий музей, музей боевой и трудовой славы им. П. Т. Василенко в Васюринской, Центр ремесел, базы отдыха, 14 гостиниц и мини-отелей с номерным фондом более 300 номеров.

Сейчас строится Центр военно-патриотического воспитания «Патриот» в Старомышастовской, выполняется проект строительства Центра кубанского казачьего наследия в Динской, благоустраиваются парки, скверы и пляжные зоны отдыха.

В районной администрации в 2020 году заработал отдел туризма. Утверждена муниципальная программа «Развитие туризма в Динском районе» на 2021-2026 годы.

В ближайших планах:

создать сайт, где будет все о туризме в муниципалитете,

подготовить информацию о туристическом потенциале для продвижения в Интернете и среди местных жителей,

организовать мероприятия и конкурсы в сфере туризма.

Общий объем отгруженной продукции по всем отраслям экономики достиг 62 млрд рублей.

Это на 1,5 % больше, чем в 2019.

Показатели в сравнении:

Участие в нацпроектах

На территории района в 2020 году реализовывались 6 национальных проектов. Их общая сумма – 131,5 млн рублей. Вот они:

«Производительность труда и поддержка занятости»;

«Международная кооперация и экспорт»;

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

«Жилье и городская среда»;

«Образование и культура».

Аренда

В 2020 году на арендованных площадях начали работать 25 точек торговли. Создано 111 рабочих мест.

В Динском районе есть более 1300 объектов розничной торговли, 180 – общепита, работают 38 ярмарок, 15 «фермерских двориков» и «социальных прилавков» (где, например, нуждающиеся могут взять продукты бесплатно).

Предприниматели

Оборот малого и среднего предпринимательства достиг 45,5 млрд рублей, объем инвестиций – 979,7 млн рублей.

Реклама

Доходы от размещения рекламы в 2020 году пополнили бюджет почти на 6 млн рублей.

Достижения

В 2020 году Динской район занял 1 место из 37 по экономическому развитию.

Приоритеты экономического развития района

Машиностроение и оборудование

Биотехнологии

Селекция

Химические технологии

Инновационные и IT-технологии

Транспортно-логистический и туристский комплексы

Эти приоритеты определены в связи с Краснодарской агломерацией.

ПЛАН НА 2021 год: утвердить стратегию социально-экономического развития Динского района и поставить цели, чтобы ее реализовать.

💼ИНВЕСТИЦИИ

Они помогают наращивать экономический потенциал.

Традиционного инвестиционного форума в Сочи в 2020 году не было из-за пандемии.

Но при этом необходимые соглашения на инвестирования все равно были подписаны. Заключили их районная администрация и 5 бизнес-компаний. Документы о намерениях реализации инвестпроектов позволят создать 657 новых рабочих мест.

В конце 2020 года на стадии реализации было 29 проектов, общий объем инвестиций – 9 млрд 73 млн рублей, период реализации – до 2029 года, предлагается создать 2567 новых рабочих мест.

Сферы инвестпроектов

Промышленность – 13.

Сельское хозяйство и рыболовство – 8.

Жилищные – 4.

Потребительская сфера – 4.

В 2020 году завершены 4 проекта: 1 – в строительстве, 2 – в сельском хозяйстве, 1 – в потребительской сфере. Их общий объем капитальных вложений – более 745 млн рублей. Появилось 55 рабочих мест.

ПЛАН НА 2021 ГОД: завершить 9 проектов стоимостью почти 953 млн рублей. Они позволят создать около 377 новых рабочих мест.

👨‍👩‍👧‍👦СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА

В 2020 году действовала муниципальная программа «Дети Кубани». Ее объем финансирования – порядка 150 миллионов рублей. Распределили их на:

покупку 52 квартир детям-сиротам (это на 7 больше, чем в 2019-м) в Афипском (Северский район). Потрачено более 80 миллионов рублей.

отдых и оздоровление. Отдохнули более 1100 несовершеннолетних детей, из них 126 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

☎️ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

В 2020 году администрация приняла более 700 граждан.

С помощью писем, виртуальной приемной, звонков поступило более 2700 обращений.

Прием проводился как лично, так и дистанционно из-за мер, принятых в связи с распространением COVID-19.

Интернет-сообщества администрации стали востребованными, пользователей стало на 10 тысяч больше, чем в 2019 году.

⭐️РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВ

Жителям Красносельского, Первореченского и Южно-Кубанского сельских поселений совместно с местными администрациями реализовали желаемые объекты.

Красносельское. Благоустроена детская игровая площадка на улице Владимирова, 63. Сумма – 844 тысячи рублей.

Первореченское. Благоустроен парк на улице Комсомольской, 83а. Сумма – 2 миллиона 886 тысячи рублей.

Южный. Обустроили детскую спортивную игровую площадку на пересечении улиц Спортивной и Молодежной. Сумма – 1 миллион 700 тысяч рублей.

🚑МЕДИЦИНА

Отдельное внимание Евгений Пергун уделил врачам, на плечи которых легла борьба с коронавирусной инфекцией.

В Динском районе работают 316 врачей и 604 медицинских работника среднего звена.

В 2020 году:

открыт эндоскопический кабинет;

получен аппарат для проведения сложного обследования ЖКТ у детей;

приобретено 4 аппарата УЗИ для проведения медосмотра детей.

капитально отремонтировано здание на улице Красной, 111 в Динской (бывшая женская консультация), где теперь работает поликлиника для детей;

открыта новая врачебная амбулатория в Агрономе;

району переданы 6 новых автомобилей скорой медицинской помощи с необходимым оборудованием внутри.

Решается вопрос с повышением укомплектованности медицинским персоналом. Для этого работают программы «Земский доктор», «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» и заключаются договоры целевого направления в Кубанский медуниверситет.

🌾ХОЗЯЙСТВО

В 2020 году аграрии намолотили 284 тысячи тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур, их них 181,7 тысячи тонн озимой пшеницы при урожайности 58,1 ц/га.

В прошлом году Динской район вошел в топ лидеров по производству тепличных овощей. Два тепличных комплекса – ЗАО «Управляющая компания «Экогеос» и ООО «Тепличный комплекс «Зеленая линия» – совместно производят 40 тысяч тонн овощей в год.

Особое место в муниципалитете отводится производству плодово-ягодных культур. Общая площадь многолетних насаждений составляет 3560 га. В 2020 году выращено более 30 тысяч тонн яблок, слив, черешни, земляники, малины.

Животноводство тоже развивается. В 2020 году валовой надой во всех формах хозяйствования составил 27,8 тысячи тонн (это на 2,9 тысячи тонн больше, чем в 2019 году).

В 2020 году в 31-м рыбопромысловом хозяйстве выращено 1950 тонн товарной рыбы, это на 438 тонн больше, чем в 2019-м.

Малым формам хозяйствования была оказана господдержка в сумме порядка 12 млн рублей. Субсидии получили 36 личных подсобных хозяйств, 5 КФХ и 1 ИП.

🏠БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, СТРОЙКИ И РЕМОНТ

В 2020 году реконструировали:

Построили детскую игровую площадку в Новотитаровской на пересечении улиц Октябрьской и Первомайской.

ПЛАН НА 2021 ГОД: продолжить благоустройство парка в Пластуновской и начать в поселке Украинском.

В 2020 году начато:

строительство детского сада в Зарождении. Он полностью устранит очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет и на 70% сократит очередь детей 2-3 лет. Начнет свою работу уже в этом году;

строительство спортивного комплекса на Широкой в Новотитаровской. Будут два этажа, где люди смогут заниматься гандболом, волейболом, баскетболом, теннисом, борьбой и мини-футболом.

ремонт Дома культуры в Агрономе. Сейчас уже ДК готовится ко второму этапу.

💧ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В 2020 году заменено порядка 40 км сетей водоснабжения.

В Нововеличковской заменено 1,2 км водопроводной сети на сумму 1173,4 тыс. рублей. В Пластуновской заменено 3,25 км на сумму 8802,6 тыс. рублей.

В Новотитаровской построили водопроводную сеть через реку Понуру. Протяженность – 4 км. Стоимость строительно-монтажных работ – 5 млн 700 тыс рублей.

☀️ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В 2020 году отремонтированы котлы и насосное оборудование, а также заменено более 3 км тепловых сетей.

Из бюджетов сельских поселений и за счет собственных средств предприятий выделено 12 млн рублей на подготовку к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. Динской район начал отопительный сезон без долгов.

Спроектированы три блочные газовые котельные для отопления социальных объектов – на территории детского сада № 44 в Динской, Дома творчества в Васюринской, детского сада № 63 в Новотитаровской.

Выполнен проект строительства газовой блочно-модульной котельной для школы № 3 в Динской. Ее планируется построить уже в этом году.

🔨РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В 2020 году отремонтировали 13 многоквартирных домов на общую сумму 26,7 млн рублей. В восьми выполнен ремонт кровли, в трех – ремонт фасада, в восьми – ремонт инженерных систем, в одном доме сделали ремонт подвальных помещений.

В 2021 году планируют отремонтировать еще 14 домов на сумму 23,3 млн рублей.

🚜РЕМОНТ ДОРОГ

90 миллионов рублей – такая сумма направлена в 2020 году на ремонт дорог в Динском районе.

Обновили более 20 км асфальтированных и более 280 км гравийных дорог.

🚌ТРАНСПОРТ

На линию общественного транспорта вышли 5 новых автобусов.

💥ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В Старомышастовской начато строительство двух газопроводов, в 2021 году оно продолжится.

Ждет софинансирования и 2-й этап проекта газоснабжения хуторов Примаки и Осечки.

📚КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ

Основные достижения

Открыли памятник «Казакам-черноморцам» на въезде в Динскую.

Получили разрешение на создание «Этнического казачьего центра». Его цель – сохранение самобытной казачьей культуры, духовно-нравственное, спортивное и военно-патриотическое воспитание молодежи. Для реализации казачьему обществу выделено более 200 гектаров земельных угодий.

Вернули в собственность администрации Нововеличковского дома культуры.

В 2020 году на поддержку учреждений культуры Динского района из краевого бюджета выделили более 48 миллионов рублей (в 2019-м – более 31 миллиона рублей).

Обновили оборудование в ДК Динской.

Начали ремонт ДК в Агрономе.

Утвердили проект капитального ремонта Межпоселенческой библиотеки.

Выделили земельный участок для строительства нового здания Детской школы искусств, ожидается проектирование объекта.

Изготовили и утвердили проект по ремонту кровли Детской школы искусств в Нововеличковской.

Общая сумма, направленная из районного бюджета на укрепление материально-технической базы школ искусств, – 3,5 миллиона.

Депутаты ЗСК выделили дополнительную помощь – 4,5 миллиона.

ПЛАН НА 2021 год: обновление в домах культуры Старомышастовского, Нововеличковского, Васюринского и Первореченского сельских поселений.

💻ОБРАЗОВАНИЕ

В Динском районе 67 образовательных организаций: 31 детский сад, 28 школ, 7 организаций дополнительного образования детей.

В школах в 2020 году обучалось 19 тысяч учащихся, а в детсадах воспитывалось более 27 тысяч детей.

Пройден новый формат обучения – дистанционный.

На ремонт школ в 2020 году израсходовали более 82 миллионов рублей: 50 миллионов из краевого бюджета и более 32 миллионов – из районного.

Заменили крови в школах №№ 1, 3, 3, 6, 10, 53, в детских садах №№ 4 и 26.

Отремонтировали фасады зданий в школах №№ 1 и 3, санузлы в школе № 29.

В школе № 26 отремонтировали спортзал и благоустроили территорию. Спортивный зал преобразили и в 31 школе.

Провели ремонтные работы кровель, спортзалов и благоустройство территорий в школах №№ 4, 29, 30, 38, 39, детских садах №№ 6, 11, 13, 27, 44.

В школе № 37 Старомышастовской открыли шестую в районе «Точку роста».

В поселке Южном открыли филиал детского сада № 17 (в прошлом это была начальная школа).

В 2021 году начнется строительство нового детского сада на 250 мест.

Для кабинетов химии в школах №№ 29 и 3 приобретено оборудование.

Необходимым для кабинета биологии обеспечили и школу № 2.

На проведение противопожарных мероприятий в 27 детских садах, 22 школах и 2 учреждениях дополнительного образования выделено порядка 44 миллионов рублей.

На обеспечение антитеррористической безопасности ушло почти 42 млн рублей. Установлены уличные камеры видеонаблюдения в школе № 21, детских садах №№ 4 и 15, отремонтировано ограждение территории детсада № 29.

Все образовательные учреждения оснащены оборудованием для вывода сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, кроме того, они охраняются сотрудниками ЧОПов.

Приобретено 3 автобуса для школ №№ 3, 10 и 20.

На организацию бесплатного горячего питания для учащихся 104 классов направлено более 8 миллионов рублей.

Школьные пищеблоки пополнились за счет районного бюджета новым оборудованием на сумму более 9 миллионов рублей.

⚽️СПОРТ

Количество желающих заниматься физической культурой и спортом в Динском районе выросло до 54,2 %.

Увеличилось и количество тех, кто хочет участвовать в проекте ГТО. Больше 28 тысяч жителей от 6 лет и старше зарегистрировались на сайте, более 8 тысяч из них сдали нормы Всероссийского движения ГТО на различные знаки отличия.

Базовыми видами спорта в районе так и остались волейбол, греко-римская борьба и тяжелая атлетика. Самыми массовыми – футбол, плавание и греко-римская борьба.

Продолжает действовать проект «Самбо в школу». В 2020 году его реализовали на базе 16 школ (в 2019-м – на базе 7).

56 спортсменов Динского района включены в состав сборных команд Краснодарского края, 28 человек – в состав сборных России.

Всего на развитие физической культуры и спорта в Динском районе в 2020 году направлено порядка 40 миллионов рублей из краевого и районного бюджетов.

Динской район призван лучшим муниципалитетом края по итогам участия в физкультурных, массовых мероприятиях 2020 года.

💪🏼ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В 2020 году призовые гранты получили ТОСы Васюринского, Новотитаровского и Динского поселений. Они направлены на установку детских площадок в первых двух станицах и на благоустройство территории в Динской.

Продолжение ремонта улицы Красной в Динской. В 2021 году установят новое уличное освещение.

В 2020 году лучшими сельскими поселениями стали Динское и Новотитаровское.

Получив краевую субсидию в размере 5 миллионов рублей, администрация Динской направила их на благоустройство 5 детских игровых площадок.

В Нововеличковской краевую субсидию в размере 4,5 миллиона рублей направили на подготовку к осенне-зимнему периоду, на замену уличного освещения, на оснащение спортивных учреждений и на изготовление проекта по капитальному ремонту Дома культуры.

📊БЮДЖЕТ

По итогам 2020 года в доходную часть консолидированного бюджета Динского района поступило 3956,1 млн рублей (это на 427,3 млн рублей меньше поступлений 2019 года).

При этом сохранена положительная динамика налоговых и неналоговых доходов, объем которых составил 1369,7 млн рублей с приростом к значению 2019 года на 52,5 млн рублей (или на 4 %). Годовое бюджетное назначение по налоговым и неналоговым доходам (1284,7 млн рублей) исполнено на 106,6 %.

В качестве дополнительных резервов в 2020 году в бюджет вовлечено 19,5 млн рублей недоимки.

Расходы консолидированного бюджета Динского района за 2020 год исполнены в объеме 3963,9 млн рублей, что составляет 96,8 % к утвержденным бюджетным назначениям и на 435,2 млн рублей меньше расходов 2019 года.

Наибольшую долю в общем объеме расходов составляют расходы на социально-культурную сферу: 72 %, или в сумме 2855,3 млн рублей с отставанием от уровня 2019 года на 275,5 млн рублей (98,4 % от годовых плановых назначений).

Общий объем муниципальных программ за счет всех источников исполнен в сумме 2684,8 млн рублей (98 % от плановых назначений). За счет целевых поступлений из краевого бюджета исполнение составило 1831,1 млн рублей, или 98,1 % от плановых назначений.

Динской район в 2020 году принимал участие в 11 государственных программах. Объем поступивших средств на реализацию государственных программ и непрограммных мероприятий за счет средств краевого бюджета составил 1862,9 млн рублей (98,5% к плановым назначениям).

На условиях софинансирования из местного бюджета выделено 13,4 млн рублей, в целом по всем полученным из краевого бюджета целевым средствам средний процент софинансирования из местного бюджета составил 5,9 %. Благодаря средствам краевого бюджета мы можем решать важные социально-экономические задачи района, которые не под силу нам решить самостоятельно. В 2021 году для осуществления собственных расходов на условиях софинансирования с краевым бюджетом в районном бюджете предусмотрено 14,8 млн рублей.

Из районного бюджета оказана помощь сельским поселениям в сумме 41,1 млн рублей.

План консолидированного бюджета Динского района в 2021 году – 1692,1 млн рублей налоговых и неналоговых доходов.

С полным отчетом главы Динского района о результатах деятельности в 2020 году можно ознакомиться, перейдя по ссылке.