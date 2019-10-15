Динской район - лидер Краснодарского края по производству овощей

15 октября в районной администрации прошло планерное совещание с главами сельских поселений под председательством первого заместителя главы администрации района Юрия Клёсова.

Главной стала тема подведения итогов отрасли агропромышленного комплекса Динского района за 9 месяцев этого года, сообщает пресс-служба администрации.

О ситуации доложил начальник управления сельского хозяйства Сергей Коробченко. Он объяснил структуру агропромышленного комплекса, подробно остановился на развитии растениеводства и животноводства.

Растениеводство

Сергей Коробченко рассказал, что в отрасли растениеводства преобладает зерновое направление. В структуре посевных площадей оно превышает 50%. Средняя урожайность в этой группе - более 60 ц/га, а передовые хозяйства получают урожайность до 80 ц/га и выше. Валовый сбор зерна достигает 300 тысяч тонн. В текущем году только зерновых колосовых, по оперативным данным, собрано 250,5 тысячи тонн.

Отличные показатели также в овощеводстве открытого и закрытого грунта. На территории нашего района расположено два крупных тепличных комплекса: ООО «Тепличный комплекс «Зеленая линия», один из крупнейших в Европе, и ЗАО «Управляющая компания «Экогеос». Совместно они производят в течение года до 40 и более тысяч тонн овощей, а также зеленные культуры.

Развито это направление и среди малых форм хозяйствования. За последние пять лет землепользователями построены теплицы на общей площади 115 га, большей частью за счет краевых субсидий. По общему производству овощей последние три года Динской район является лидером на Кубани. Валовое производство достигает 120 и более тысяч тонн в год.

Производство плодово-ягодных культур тоже играет существенную роль для района. Общая площадь садов превышает 3500 га. В благоприятные годы выращивается до 50 и выше тонн ягодных культур, 30-35 тысяч тонн семечковых, от 3,5 до 4 тысяч тонн косточковых пород.

Животноводство

Что касается животноводства, то в настоящее время разведением крупного рогатого скота и производством мясо-молочной продукции в районе занимаются 1 крупное хозяйство и порядка 15 крестьянских (фермерских) хозяйств. Общее поголовье на 1 октября 2019 года составляет 8261 голову, в том числе 3458 голов коров. В последние годы животноводство динамично развивается в КФХ – это выражается в увеличении как поголовья скота, так и его продуктивности.

А вот свиноводство после эпидемии африканской чумы свиней 2012 года сведено на ноль, и свинопоголовье в районе полностью отсутствует. Но стало развиваться альтернативное животноводство, например, овцеводство, поголовье которого ежегодно прирастает. Так, по данным на 1 октября 2018 года, численность овец составляла 4936 голов, а в это же время в 2019 году – 5393 головы, с приростом на 9,3 %.

Разведением птицы на мясо и яйцо занимаются несколько крестьянских (фермерских) хозяйств и одна птицефабрика.

ООО «Гусевод Кубани» разводит племенных гусей, их маточное поголовье – 12153 головы. А индивидуальный предприниматель Александр Манжула занимается разведением кур породы Адлерская Серебристая, поголовье племенной птицы составляет 6000 голов.

Как сообщает Сергей Коробченко, с начала 2019 года животноводами района произведено на убой 1740 тонн скота и птицы в живом весе, 16424 тонны молока. Надой на одну фуражную корову с начала 2019 года составил 4813 кг, суточная продуктивность – 17,6 кг на одну корову. В передовых хозяйствах показатель суточной продуктивности достигает 22 кг.

Рыбоводство

Кроме того, в Динском районе развивается промышленное рыборазведение. В реестре рыбоводов Динского района значатся 38 объектов. В 2019 году ими уже выращено и частично реализовано 1252 тонны товарной рыбы.

Что касается господдержки, то администрацией Динского района за 2016-2018 годы освоены субвенции для малых форм хозяйствования из бюджета Кубани в сумме 52 млн 312 тыс. рублей. Их получили более 220 представителей личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.