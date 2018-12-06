Динской район лишится субсидий из-за невыполнения плана?

«Муниципалитеты, которые не справляются с поставленными задачами и не используют бюджетные средства, не получат субсидии в следующем году. Они подводят весь край, не сдавая объекты в срок, так зачем продолжать выделять им деньги?» - заявила вице-губернатор Анна Минькова в ходе селекторного совещания с заместителями глав по соцвопросам.

В текущем году планировалось завершить строительство 28 офисов врача общей практики и патологоанатомического отделения Белоглинской ЦРБ.

Но на трех объектах строительная готовность очень низкая. Динской район попал в списки отстающих. Бок о бок мы идем с Темрюкским районом с готовностью на 35 %. В Тбилисском районе ситуация хуже. Там готовность объекта составляет всего 20%. Отстающие муниципалитеты не получат субсидии в следующем году.

Как заверил журналиста «РВС» в телефонном разговоре начальник отдела строительства и благоустройства управления строительства администрации МО Динской район Александр Каракай, все не так плохо. По его словам, реальная готовность строительства в хуторе Карла Маркса выше официальных цифр и к концу года объект будет завершен. «РВС» будет следить за развитием событий.