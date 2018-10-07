Динской район на «Кубанской ярмарке» (фотоотчет)

В кластере "Переработка и производство продовольственных товаров и биопродукты"Сегодня, 7 октября 2018 года, на VIII агропромышленной ярмарке состоялась творческая презентцияДинского района, участие в которой приняли: глава муниципального образования Сергей Пономарев, народные и образцовые коллективы «Дети Кубани», «Журавушка», «Родничек», «Ладушки», «Непоседы», «Веснушки», «Ивашка», «Росинка», «Кубаночка», «Коханочка», «Сувенир» и детский духовой оркестр.

Не смотря на то, что сегодня был последний день ярмарки, людей приехало очень много. Огромный выбор, фермеская продукция, низкие цены, интересный антураж — все это привлекало покупателей.

Можно было купить практические любые продукты: фрукты, овощи, мясные, молочные изделия, алкогольную продукцию, кондитерские, хлебобулочные изделия, рыбу и многое другое. Помимо еды, желающие покупали саженцы растений, цветы, товары народных промыслов, изделия из лозы, даже сельскохозяйтвенных животных.

Динской район представили 36 участников:

Растениеводство:

1. ООО «Дубрава» Вареца С.А. (грунты, торфосмеси);

2. ООО «Агробиохимлаборатория, Ким А.А. (биопрепараты);

Садоводство:

1. ЛПХ Гладилин А.А.(декоративные растения, семена);

2. ЛПХ Новак Н.П. (саженцы плодовых деревьев);

3. ЛПХ Ян Р.И. (саженцы плодовых деревьев);

4. ЛПХ Ермолаев Е.Ю. (саженцы плодовых деревьев);

5. ЛПХ Кадыков Н.Г. (саженцы декоративных деревьев);

6. ЛПХ Ротань А.И. (саженцы клубники, малины, ягода);

7. ЛПХ Киек И.В. (декоративные цветы);

8. ЛПХ Кульбакова Е.Б. (декоративные цветы);

Пчеловодство:

1. ЛПХ Марченко А.М. (мед и продукты пчеловодства);

Животноводство:

1. ИП глава КФХ Ильченко Ю.В. (телята КРС айширской породы, овцы романовской породы);

Продовольственные товары:

1. ИП Зима Л.Н. (кондитерские изделия);

2. ООО «Звезда Кубани». Карапетян А.Р. (кондитерские изделия);

3. ИП Бонларенко О.В. (кондитерские изделия);

4. ИП глава КФХ Ильченко Ю.В.(молоко и молочные продукты);

5.ООО «Агропродукт», Тяпченко А.В. (мясные деликатесы, колбасные изделия и полуфабрикаты);

6. ООО Кубаньмельпродукт», Гурьева О.Г. (кондитерские изделия);

7. ООО «Компания Трио», Герасимов А.Г. (хлебобулочные изделия);

8. ЗАО ППФ «Кавказ», Косинцева Г.Ю. (мясо птицы и мясные полуфабрикаты);

9. ООО ПКФ «Агросервис – Н», Дашкова В.Н. (мясо птицы и мясные полуфабрикаты);

10. ООО «Хлебокомбинат Елисеевский», Кузменко В.В. (хлебобулочные изделия);

11. КФХ Коробка Г.Н. (мясные полуфабрикаты);

12. ИП Мирошниченко С.А. (мясные деликатесы и колбасы);

Товары народных промыслов:

1. Клуб «Берегиня», Гандюхина Т.В. (куклы и обереги);

2. Рошко В.В. (изделия из лозы);

3. Кочеткова Н.В. (товары народных промыслов);

4. Клуб возрождения народных традиций Шадрина Е.Н. (товары народных промыслов);

5. Дудик М.С. (натуральное мыло и косметика);

6. Маркова Ю.А. (товары народных промыслов);

Рыбоводство:

1. ИП Олеференко Д.В. (рыба живая и переработанная);

Виноделие и агротуризм:

1. ИП глава КФХ Зорко Т.Н. (агротуризм);

2. ООО «Золотой карась» Мякота В.В. (агротуризм);

3. КФХ Скорик И.И. (вино и дистеляты из фруктов);

4. Дубинин С.М. (виноделие);

Пивоварение и безалкогольные напитки:

1. ООО «Беккер» Рябчиков М.М. (пивоварение безалкогольные напитки);

2. ООО «МегаКом» Иванчура В.Л. (пиво).

В кластере "Переработка и производство продовольственных товаров и биопродукты" муниципальное образование Динской район заняло 1 место, за что был вручен диплом 1 степени.

В этом же кластере 1 место заняло общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Агросервис-Н".

А в кластере "Садоводство, цветоводство, виноградарство, виноделие и сельскохозяйственная продукция, произведенная на объектах сельского (аграрного) туризма 3 место заняло личное подсобное хозяйство Кадыков Николай Геннадьевич.

Журналист также пообщался с первым заместителем главы МО Динской район: "Наш район представили 36 участников на 49 местах. Выделилились мы тем, что каждое предприятие подготовило свою "изюминку" и обозначили место каждого из представителей ЛПХ и КФХ одним общим банером. Выставка прошла удачно, предприятие "Агросервис-Н" заняло 1 место в продовольственном кластере - они продали более 6 тонн продукции за 4 дня ярмарки. У всех торговля прошла удачно. В этом году гораздо больше людей посетило выставку-ярмарку, чем в прошлом" - подвела итоги Валентина Оленич.







