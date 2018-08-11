Динской район на Всероссийских соревнований по легкой атлетике-2018

Лучшие легкоатлеты России завершали летний сезон соревнованиями финала «Кубка Татьяны Зеленцовой», которые прошли в г. Новороссийске, на родине чемпионки Европы, экс-рекордсменки мира на дистанции 400 метров с барьерами.

На соревнования прибыло 61 команда из 14 регионов России – всего 735 человек.

Динской район представляли 20 человек – учащиеся ДЮСШ №1 и ДЮСШ №3. Мальчишки и девчонки, чей возраст не превышал 18 лет, соревновались в различных двоеборьях на дистанциях от 60 метров до 1500 метров.

Поистине триумфально состязания завершились для Владислава Бабаева – учащегося БОУ СОШ №28 с. Первореченского. Владик уверенно победил на дистанции 100 и 200 метров. Тренируется спортсмен под руководством старшего тренера-преподавателя отделения легкой атлетики ДЮСШ №1 – Дмитриченко Виктора Михайловича.

Среди других учащихся ДЮСШ №1 следует отметить Алену Кожемякину (тренер Портнов А.С.) – у нее итоговое место двоеборья – четвертое.

Пятое место по сумме двоеборья у Станислава Ревякина (тренер – Завертаный Д.В.).

Шестое место у васюрянина – Гарника Егиазарян (тренер – Чирва С.И.).

Администрация ДЮСШ №1 выражает благодарность директору КФ «Коробка» - Григорию Николаевичу Коробка за оказание финансовой помощи в поездке на соревнования.