Динской район - один из лидеров по производству тепличных овощей

В 2020 году на Кубани собрали 119 тысяч тонн овощей в защищенном грунте.

Наш регион – один из главный производителей тепличных овощей в стране. В крае работают 10 крупных тепличных комплексов общей площадью 230 гектаров.

"Их мощность позволяет круглогодично покрывать потребность региона в свежих овощах", – передает слова замгубернатора Андрея Коробки пресс-служба администрации Краснодарского края.

На сегодняшний день по производству тепличных овощей лидируют следующие муниципалитеты: Динской, Тимашевский, Белореченский, Северский, Красноармейский районы и Краснодар.

Площадь современных высокотехнологических теплиц и производство овощей в защищенном грунте за последние 6 лет выросли практически в 2 раза.

Расиширился и список выращиваемых культур. Кроме помидоров и огурцов, существенный объем занимают баклажаны, болгарский перец, зеленные культуры.