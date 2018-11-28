Динской район остался без Интернета

Сегодня, 28 ноября, со всего Динского района посыпались жалобы на проблемы с Интернетом или его полное отсутствие.

Мы позвонили на горячую линию "Ростелекома", где робот ответил следующее:

"Уважаемые абоненты Краснодарского филиала, в связи с аварийной ситуацией отсутствует доступ к услугам телефонии, Интернет и Интерактивное телевидение. Восстановление доступа ожидается к 16 часам".

Судя по карте сбоев, проблема с Интернетом затронула не только наш край, но и другие города России.

Горячая линия "Ростелекома" 8 800 100 08 00.



