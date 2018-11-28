Динской район остался без Интернета "Ростелекома"
Сегодня, 28 ноября, со всего Динского района посыпались жалобы на проблемы с Интернетом или его полное отсутствие.
Мы позвонили на горячую линию "Ростелекома", где робот ответил следующее:
"Уважаемые абоненты Краснодарского филиала, в связи с аварийной ситуацией отсутствует доступ к услугам телефонии, Интернет и Интерактивное телевидение. Восстановление доступа ожидается к 16 часам".
Судя по карте сбоев, проблема с Интернетом затронула не только наш край, но и другие города России.
Горячая линия "Ростелекома" 8 800 100 08 00.
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Часов с 12-ти работает.