Динской район останется в зиму без тепла?

Серьезная ситуация сложилась в теплоэнергетической сфере Кубани. Как заявило ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», теплоснабжающие предприятия края накопили долги за газ в 3 миллиарда (!) рублей.

Основная часть просроченной​ дебиторской задолженности приходится на 10 предприятий:

МУП «СТЭ» (г. Сочи) - 943,21 млн рублей;

АО «АТЭК» (г. Краснодар, г. Новороссийск, Абинский, Гулькевичский, Тимашевский р-ны) - 548,37 млн рублей»

ООО «СТС» (Славянский р-н) - 288,86 млн рублей;

РМУП «Тепловые сети» (Темрюкский р-н) - 242,58 млн рублей;

АО «Краснодартеплосеть» (г. Анапа, г. Краснодар, г. Новороссийск, Динской, Кореновский, Крымский, Северский р-ны) - 193,06 млн рублей;

ООО «Эко-строй» (Крымский р-н) - 172,45 млн рублей;

ООО «Тепловые сети» (Северский р-н) - 154,91млн рублей;

МУП «Ейские тепловые сети» (г. Ейск) - 106,39 млн рублей;

НАО «ТЭК»(Крымский р-н) - 95,60 млн рублей;

МУП ТГП ТР «Тихорецктепло» (Тихорецкий р-н) - 66,20 млн рублей.

Оплаты за поставленный газ предприятие добивается в судебном порядке. Требования по 40 исковым заявлениям уже удовлетворены в полном объеме, взыскано 388,327 млн рублей. Из 3 миллиардов долга!

Если строго следовать букве закона, то предприятия, допускающие дебиторскую задолженность, могут остаться без газа. Как следствие, потребители теплоэнергии – без тепла и горячей воды.

Справка:

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 5 января 1998 г. № 1, а также Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет:

Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии (в случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной оплаты за газ).

Административную ответственность:

для должностных лиц — штраф 40-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 года;

для юридических лиц — штраф 100-300 тыс. руб.

Ограничение или полное прекращение подачи газа.

Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа влечет:

для должностных лиц — штраф 10-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 года;

для юридических лиц — штраф 100-200 тыс. руб.

Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

Ежедневное начисление пени для УК и ТСО при задержке платежа на срок:

от 1 до 60 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ

от 61 до 90 дней — 1/170 ставки рефинансирования ЦБ

от 91 дней и более — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ

для остальных организаций:

с 1 дня и далее — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

Ситуация с долгами за газ длится уже не первый год, но пока что газовики бесперебойно снабжают голубым топливом предприятия. Как долго это продлится – вот в чем вопрос.



