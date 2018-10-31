Динской район помогает пострадавшим от стихии

Последствия стихийного бедствия на юге Краснодарского края ликвидируют до сих пор. На помощь пострадавшим районам пришли остальные. Волонтеры, представители администраций, различных предприятий, организаций, казаки, делегация "Союза казачьей мододежи Кубани" — все приехали, чтобы оказать содействие.

За Динским районом закреплено село Цыпка. Здесь непогода привела к тому, что река, которая разделяет его на две части, вышла из берегов. Из-за сильного ливня с гор сплошным потоком лилась вода. Нанесло много земли. Подтоплены были почти все дома. У людей испорчен ремонт, мебель, техника, вещи.

Динской район совместно с волонтерами организовал работу по расчистке села. Происходит подомовой обход. Волонтеры предлагают помощь владельцам. При необходимости, очищают территорию, выбрасывают сломанные вещи.

Сегодня, 31 октября 2018 года, еще 77 динчан приехали в село Цыпка, чтобы ликвидировать последствия стихии.

«Наши люди максимально стараются помочь пострадавшим, чтобы они могли вернуться в свои дома и возвратиться к привычной жизни», - рассказал заместитель главы Динского сельского поселения Александр Костогрыз.

Все неравнодушные также собрали гуманитарную помощь, которую уже направили 5-тонным грузовиком в пострадавший район. Откликнулись очень многие. Это и простые люди, и предприниматели, и организации. Завтра, 1 ноября, в путь отправится еще один автомобиль с товарами первой необходимости, ведь неравнодушных оказалось больше, чем ожидалось и помощи - тоже.



