Динской район принял участие в региональном форуме «Дело за малым»

18-19 октября в Краснодаре прошел традиционный форум для представителей малого и среднего бизнеса «Дело за малым». Тема этого года: «Человеческий капитал».

В нем приняла участие и делегация из Динского района в составе 40 человек. Возглавляли ее заместители главы муниципалитета Юрий Клесов и Светлана Ляшенко.

Участники события делились на две категории: кто только собирается начать свое дело — будущие предприниматели и те, у кого оно уже есть. В эти дни у них была возможность обменяться опытом друг с другом и посетить выступления профессионалов.

Работа форума включала в себя несколько аспектов:

лекции;

мастер-классы;

мастер-классы; презентации;

семинары;

круглые столы;

планерные заседания;

панельные дискуссии.

Кроме этого, присутствующие могли поучаствовать в бизнес-играх, посетить выставку франшиз, посмотреть на fashion-показ, сходить на Stand Up, ток-шоу или вечеринку.

На территории мероприятия действовала торжественная зона регистрации ИП, где работали специалисты МФЦ.

Данные по итогу форума:

5 стран;

5 стран; 70 регионов России;

более 100 мероприятий за 2 дня;

более 200 спикеров;

231 волонтер;

более 25 000 участников;

5 новых индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрировались в дни проведения мероприятия.

Среди гостей самыми востребованными стали: российский космонавт, Герой РФ, полковник ВВС Геннадий Падалка, предприниматель Сергей Галицкий, австралийский писатель Аллан Пиз, ведущий эксперт по нетворкингу в России Гил Петерсил, специалист по лидерству Радислав Гандапас, владелец авторского СМИ, фотограф и бизнесмен Илья Варламов. По телемосту с участниками связывался американский инженер, основатель компании Tesla и Space X Илон Маск.

Из политиков на бизнес-мероприятии присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин и другие.

«Какие люди в крае, такой и будет край. Какие люди в стране, такой и будет страна, это же очевидно. Поэтому мы еще раз обращаемся к тому, что самое большое богатство и самый основной капитал — это мы, друзья, мы — жители нашего края и страны», - прокомментировал событие Вениамин Кондратьев.

На Кубани данный форум проходит в третий раз. Губернатор края назвал его самым масштабным по охвату за все годы проведения.