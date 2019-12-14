Район присоединился к

Полицейские и сотрудники ГИБДД Динского района присоединились к акции «Неделя правового информирования».

В ее рамках первые организовали приём граждан. За консультацией обратились 5 жителей. Правоохранители провели консультацию по юридическим вопросам.

Сотрудники ОГИБДД в целях профилактики рассказали школьникам Динского района о правилах безопасного поведения на дороге. Родителям они также напомнили о важности применения светоотражающих элементов на верхней одежде детей и взрослых в темное время суток и правилах перевозки детей в автомобилях.



