Динской район стал лидером на ярмарке в Краснодаре

Каждые выходные в Краснодаре проводится ярмарка выходного дня. В эти субботу и воскресенье из 29 районов края на прилавках было более 250 тонн товара. Наш район предоставил больше всех фермерской продукции.

По поручению губернатора количество площадок для презентации товара увеличили, их стало 18, и желающие привезли свой продукт. Также по поручению главы края каждые выходные будет обновляться рейтинг по объему товара на городской ярмарке.

"У нас была очень хорошая практика, когда мы рассказывали о фермерах в СМИ. Я думаю, необходимо эту работу продолжать, делать материалы о тех фермерах, которые являются постоянными участниками ярмарок выходного дня в нашем городе. Тем более, на сегодняшний день мы уже полностью упорядочили работу на ярмарках выходного дня — определены схемы размещения фермеров с указанием места и наименования каждого фермерского хозяйства", — цитирует слова главы Краснодара Евгения Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

Ярмарки проводятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Чтобы принять участие в данном мероприятии, необходимо обратиться с заявлением по адресу: г. Краснодар, ул. им. Стасова, 170/2. По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии» +7(918)342-93-14, +7(989)839-12-21. А также на официальном сайте администрации города, по поручению главы Евгения Первышова, есть раздел, посвященный ярмаркам. Информация еженедельно обновляется.