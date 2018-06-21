Динской район – территория повышенной пожароопасности

В связи с повышением среднесуточной температуры в Динском районе возросла пожароопасность.

Во избежание пожаров, которые могут повлечь за собой травмы и гибель людей, соблюдайте правила безопасности.

В соответствии с законодательством Российской Федерации использование открытого огня запрещается:

- на территориях общего пользования (придомовых территориях);

- вблизи жилых зон и домовладений;

- в полосах отвода автомобильных дорог;

- в полосах отвода и охранных зонах железных дорог;

- вблизи путепроводов, линий электропередач и газопроводов;

- в лесных массивах и лесополосах;

- на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

Пользование открытым огнем осуществляется в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований.

1) Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной, не более 1 метра в диаметре или площадки.

2) Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров – от лесополос и 30 метров от отдельно растущих групп лиственных деревьев.

3) Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделений пожарной охраны.

Телефоны экстренных служб (с мобильного телефона):

101 – пожарно-спасательная служба;

102 – полиция;

103 – скорая помощь;

104 – аварийная горгаза.