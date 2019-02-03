Динской район завоевал серебро на соревнованиях

С 24 по 27 января 2019 года в городе Сочи прошли краевые финальные соревнования по полиатлону среди мальчиков и девочек 12-17 лет и юниоров 18-23 года.

В них приняли участие 150 спортсменов из 5 населенных пунктов: Сочи, Краснодар, Горячий Ключ, Армавир, Динская.

Команда МО Динской район 12-17 лет заняла ӀӀ место, уступив команде города Краснодар.

Среди юниоров команда МО Динской район так же заняла ӀӀ место, уступив команде краевой столицы.

Соревнования проходили на качественных спортивных объектах. Погода благоприятствовала участникам.

В команде МО Динской район призерами стали:

12-13 лет – Олеся Божкова – ӀӀӀ место;

14-15 лет – Лия Талько – ӀӀ место;

16-17 лет – Елизавета Баюрко – ӀӀ место;

Среди юниоров:

ӀӀ место – Марина Ламака;

ӀӀ место – Леонид Ковтун;

ӀӀӀ место – Влада Морозова.

Команду готовили: Мастер спорта СССР В. И. Власкин , Мастер спорта СССР Т. В. Власкина , Отличник общего образования С. В. Строкач.