Динской район зажег вместе со звездами на концерте (фоторепортаж)

Концерт, посвященный Дню Динского района прошел шумно, весело и задорно.





Руководители поселений поздравили людей с праздником, пожелали им всех благ. Глава Динского района вручил памятные дипломы лучшим спортсменам, которые являются примером для подражания.

Первым для публики выступил Эд Шульжевский. Он исполнил несколько своих самых популярных композиций, среди которых «По имени Настя» и «Короли ночной Вероны». Певец спустился со сцены, ведь «так тепло и близко» петь рядом с народом.

Затем публику порадовал своими песнями молодой певец Хабиб Шарипов. Он исполнил «Шантай», «Черноглазую» и другие композиции. Парень также спустился «к народу», пожал руки своим поклонникам.

Следующим певцом, который зажигал динскую публику стал Олей Майами. Среди композиций прозвучали «Если ты со мной», «Ты — ветер, я — вода» и другие. Парень устроил настоящую дискотеку, пригласив потанцевать детей, девушек и волонтеров.

Выступление GARYDA (Саши Жемчуговой), скорее всего, пришлось больше по душе мужской части зрителей — эффектная девушка в откровенном наряде просто зажгла.





Фавориткой вечера стала Юлия Савичева, которая просто взбудоражила толпу — от ее энергетики не выдержали даже ограждения — зрители «прорвались прямо к сцене». Самым везучим оказался мальчик Дима, который попал прямо на сцену к певице. Она с удовольствием спела и станцевала вместе с ним. Также Юлия порадовала своей игрой на ударной установке. Вся Динская пела вместе с Савичевой.

Завершил выступление звезд праздничный фейерверк, который озарил небо станицы.