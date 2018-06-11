Динской район зажег вместе со звездами на концерте (фоторепортаж)

Динской район зажег вместе со звездами на концерте (фоторепортаж)
Динской район отметил свой день основания.

Динской район зажег вместе со звездами на концерте (фоторепортаж)

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7 минут назад Газета РВСДень Динского районаДень Динского района 2018День районаДень района 2018КонцертОлег МайамиСаша ЖемчуговаХабибЭд ШульжевскийЮлия Савичева

Концерт, посвященный Дню Динского района прошел шумно, весело и задорно.

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Руководители поселений поздравили людей с праздником, пожелали им всех благ. Глава Динского района вручил памятные дипломы лучшим спортсменам, которые являются примером для подражания.

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Первым для публики выступил Эд Шульжевский. Он исполнил несколько своих самых популярных композиций, среди которых «По имени Настя» и «Короли ночной Вероны». Певец спустился со сцены, ведь «так тепло и близко» петь рядом с народом.

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Image titleЗатем публику порадовал своими песнями молодой певец Хабиб Шарипов. Он исполнил «Шантай», «Черноглазую» и другие композиции. Парень также спустился «к народу», пожал руки своим поклонникам.

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Image titleСледующим певцом, который зажигал динскую публику стал Олей Майами. Среди композиций прозвучали «Если ты со мной», «Ты — ветер, я — вода» и другие. Парень устроил настоящую дискотеку, пригласив потанцевать детей, девушек и волонтеров.

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Выступление GARYDA (Саши Жемчуговой), скорее всего, пришлось больше по душе мужской части зрителей — эффектная девушка в откровенном наряде просто зажгла.


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Завершил выступление звезд праздничный фейерверк, который озарил небо станицы.

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