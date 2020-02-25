Динской школьник собрал данные об истории Комсомольского парка

“РВС” уже много раз писала о Комсомольском парке - о ходе его реконструкции, мероприятиях, которые там проходят регулярно. Но как-то не приходилось писать об истории его создания.

Сегодня мы расскажем, как все начиналось. И поможет нам в этом Макар Баранов - ученик 5 "Д" класса школы № 2, который собрал много интересной информации для выступления на научно-практической конференции.

Об истории создания Комсомольского парка школьнику рассказала председатель Динского районного совета ветеранов Валентина Николаевна Прокопова.

“Название парка “Комсомольский” идет от всем известных комсомольцев. В 1968 году в Динской парков не было, но людям очень хотелось, чтобы появилось место, где можно прогуляться, отдохнуть, насладиться пением птиц и красотой окружающей природы.

Приближался большой праздник - 50 лет комсомола Советского Союза. На сессии райисполкома председатель Василий Прокопов и секретарь Иван Зубенко приняли решение выделить участок для создания парка.

Они проехали всю станицу Динскую и выбрали участок на берегу реки. Земля эта была пашней, пользовался ею колхоз “40 лет Октября”.

Прошли процедуру отторжения земли и поручили архитектору Евгению Шилову подготовить проектно-сметную документацию для создания парка. Затем проект был утвержден на сессии райкома партии. Получился он необычным - деревья решили сажать не аллеями, а группами.

Так как в то время в станице Динской не было питомника, саженцы заказывали очень далеко - в городе Нальчике.

Работники питомника готовили деревья прямо с комьями земли, а затем на грузовых машинах доставляли в станицу.

Весь парк разделили между различными местными организациями - каждая должна была ухаживать за деревьями: поливать, полоть, косить траву.

И вот в октябре состоялось открытие парка, воздвигли стелу памяти погибших воинов, высадили розы, много цветов.

К величайшему сожалению, в 90-х годах парк был заброшен.

Когда Сергей Жиленко стал главой Динского района, парк начали реконструировать. Выкорчевали очень много деревьев, демонтировали стелу, часть парка отвели под строительство - решили создать спорткомплекс для оздоровления молодежи.

Во время обледенения в 2013 году в парке очень сильно пострадали деревья.

Но его быстро привели в порядок, почистили, высадили дополнительно еще около 1000 саженцев вдоль берега реки.

28 декабря 2019 года в честь 75-летия Победы Великой Отечественной войны по инициативе районного совета ветеранов глава Динского поселения Виталий Литвинов выделил участок в парке, где работники администрации, ветераны, казаки и школьники высадили 75 берез.

А совсем недавно в парке появились необычные фигуры. Скульптуры в виде сказочных героев расположились в различных уголках парковой зоны и стали очередной изюминкой районного центра.

С 2018 года полным ходом идет реконструкция Комсомольского парка в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда». Уже готовы детские площадки, беговая дорожка, новые лавочки, разные спортивные площадки. Сейчас на территории разместились 8 малых архитектурных форм, но надеемся, что в будущем их станет больше”, - пишет Макар Баранов.

Школьник призывает помнить историю, при этом хранить все то, что сделано для людей.

Мальчик предлагает властям установить в Комсомольском парке стенд, на котором будет размещена его история - от создания до наших дней.