Динское АТП: о хамстве водителей, сбоях в расписании и ликвидации

В редакцию «РВС» часто поступают вопросы от читателей, которые касаются общественного транспорта. Мы обратились за ответом к руководителю Динского АТП Михаилу Коваленко.





– Жители станицы Динской жаловались на хамство водителей 5 маршрута. Рассказывали, что была такая ситуация, когда шофер даже заглушил автобус и отказался ехать из-за того, что ему сделали замечание пассажиры. Как сейчас обстоят дела с данной ситуацией? Приняты ли меры?

– Да, такая ситуация была, мне сообщили о ней. Нашими силами она уже решена. Дело в том, что изначально эти маршруты обслуживали автобусы ИП Медведев. Когда он отказался предоставлять подвижной состав, с ним был разорван договор. На подмену были найдены другие автобусы и водители. Именно с ними и случился конфликт. На данный момент все виновники уволены, с остальными работниками проведена профилактическая беседа, также приняты на работу новые шоферы. Сейчас на маршрутах водители вежливые, опрятно выглядят, их только хвалят, нареканий нет.

- Также была проблема с нерегулярностью маршрутов по Динской. Например, жители района консервного завода постоянно опаздывали на работу, на пригородные автобусы, т. к. первые маршрутки не приезжали вовремя. Изменилась ли ситуация?

Сейчас, после увольнения тех нерадивых водителей, ситуация кардинально изменилась: абсолютно все автобусы ходят четко по расписанию, без опозданий. Теперь пассажиры будут приезжать в пункт назначения вовремя.

– После расторжения контракта с ИП Медведев на улицах станицы Динской появились новые автобусы. Каким образом это было осуществлено?

– Действительно, сейчас у нас все станичные автобусы 2018 года выпуска. Они только недавно с конвейера. Мы заключили договор аренды с другим предприятием на более выгодных условиях. Когда Динское АТП выйдет из процедуры ликвидации, планируется приобретение собственного нового подвижного состава.

– В редакцию «РВС» обратился читатель. Мужчина рассказал, что на территории АТП было размещено объявление, в котором говорится о том, что предприятие закрывается в связи с ликвидацией и всем сотрудникам нужно подойти за расчетом. Правдива ли эта информация?

– Я в курсе этой информации. Это обычный саботаж, чья-то глупая шутка. Объявление сразу же сняли. На нем не было ни даты, ни печати, подписи. Если бы это было правдой, то работники были бы предупреждены заранее о возможном увольнении.