Динское АТП: об автостанции, о прибыльности и ценах на проезд

«РВС» побывала в гостях в Динском АТП, поговорили с руководителем Михаилом Коваленко и его подчиненными о самых актуальных темах: выходе из процедуры ликвидации, об обновлении подвижного состава, аварийном здании автостанции и о ценах на проезд.





– Ходит очень много слухов о банкротстве АТП. Как на самом деле обстоят дела с вашим предприятием?

– Действительно, со 2 февраля 2016 года АТП стояло на грани банкротства.

В июле 2016 года были арестованы все счета из-за долгов. В итоге губернатором Краснодарского края было принято решение о переходе предприятия в процедуру ликвидации. В отличие от банкротства, она позволяет снять аресты со счетов, прекратить все исполнительные производства, рассчитаться с кредиторами и прекратить процедуру ликвидации (может быть обратима, что предусмотрено законом).

В октябре 2016 года распоряжением губернатора и приказом департамента имущественных отношений была создана ликвидационная комиссия, где меня утвердили председателем.

В комиссию входят представители Департамента имущественных отношений, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Управления государственного имущества.

За это время мы «отбили» 5 банкротных дел. Сейчас проходит последнее дело, которое тоже выиграем, оно находится в арбитражном суде. Мы не попадаем под действие федерального закона о банкротстве в связи с тем, что активы предприятия в 5 раз превышают сумму оставшейся кредиторской задолженности.

В период с августа 2017 по январь 2018 года начали активно рассчитываться с долгами – предприятием был сделан большой рывок. Изначально кредиторская задолженность была около 80 млн, погашено около 30 млн.

На сегодня эта сумма составляет около 50 млн, из которых пени, штрафов, исполнительных сборов примерно 12 млн.

У нас задолженность по налогам существовала с 2013 года, также были другие долговые обязательства, которые постоянно накапливались и их необходимо было погасить.

В июле 2016 года, когда были арестованы счета, пришли судебные приставы изымать имущество предприятия. Но нам удалось спасти подвижной состав – мы взяли займ у краевого предприятия, перекредитовались – получилось, что процентная ставка с 25-38 % годовых снизилась до 10 %.

Также была задолженность по заработной плате – в марте 2016 года мы выплачивали зарплату за декабрь 2015-го. В августе 2016-го мы смогли «выровняться» – задолженности по оплате труда теперь нет.

Владислав Госпирович, бригадир слесарей 1 бригады:

– Хочу также дополнить: с 2015 года вдвое поднялись зарплаты. Если еще 3 года назад у меня слесари получали максимум 15 тысяч рублей, после прихода нового руководства заработная плата повысилась до 27 тысяч. Некоторые получают до 30000. Руководство просто решило, что невозможно работать людям за столь мизерную сумму, которая была. Начали выделять больше средств на ремонт подвижного состава, хотя тяжелая ситуация – каждая копейка на счету, но на автобусы руководство не жалеет денег. Мы – единый коллектив, шестеренки в одном механизме. Руководство нам доверяет. И мы стараемся это доверие по максимуму оправдывать. На порядок возросла скорость ремонта. Если раньше двигатель делали год, то сейчас ремонт двигателя и коробки занимает 3 недели.





– Сейчас на маршруты вышли новые автобусы вашей сети. На каких условиях и у кого они были приобретены?

– У нас есть договор с администрацией на обслуживание местной линии. Изначально мы арендовали автобусы у ИП Медведева. Но в связи с тем, что последний начал изъявлять желание и делать заявления в администрации района о расторжении договора, была угроза срыва маршрутных перевозок. Нами расторгнут с ним договор и взяты в аренду более «свежие» автобусы другой компании. Это помогло сохранить маршрутную сеть и не уйти предприятию в убытки. С 2016 года, когда я занял должность, ни одного маршрута не потеряно, фирма сохранила все объемы работ.

– Какие в целом планы на будущее у Динского АТП?

– Сейчас проводится строительно-техническая экспертиза по нашей ремонтной базе, чтобы провести капитальный ремонт. Своими силами мы уже сделали один бокс – перекрыли крышу, заменили окна на металлопластиковые, поставили новые ворота.

В планах – полностью рассчитаться с долгами, обновить ремонтную базу и приобрести новый подвижной состав. Также уже есть определенные мысли по поводу того, что нужно расширять нашу сферу деятельности – добавлять новые виды, например, грузоперевозки.

Выход из процедуры ликвидации намечен на октябрь-ноябрь этого года.

Мы планируем провести аукционы на непрофильное имущество в июле, чтобы закрыть кредиторскую задолженность.

– Многих волнует состояние автостанции. На данный момент она закрыта. Что планируется делать с ней в дальнейшем?

– Автостанция – это объект транспортной инфраструктуры, которая на возмездной основе предоставляет свои услуги пассажирам, перевозчикам и т. д. Это коммерческая организация. Мы являемся перевозчиками – эксплуатация и содержание автостанции ляжет на плечи Динского АТП, соответственно, изначально деятельность ее была убыточной.

На уровне вице-губернаторов, по согласованию с руководством Динского района принято решение о том, что территория закрытой автостанции (также она выведена из реестра субъектов транспортной инфраструктуры) будет продана на аукционе местной администрации.

Она на том же месте и останется. Назначение земельного участка, на котором сейчас и находится площадка для отстоя автобусов и посадочные платформы для пассажиров, как раз предусмотрено под автостанцию.

– Насколько сейчас предприятию удается становиться прибыльным?

Главный бухгалтер Леонид Попцов:

– По итогам 1 квартала 2018 года АТП принесло прибыль в размере порядка 10 миллионов в целом. А вот по пассажирским перевозкам дело обстоит хуже – за этот же период зафиксированы убытки порядка 1 млн 200 тыс. (для сравнения: в 2017 году за 1 квартал убытки составляли приблизительно 5 млн руб.). Динамика в целом положительная. Нас хоть как-то спасло повышение тарифов в 2017 году. Сейчас примерно покрывается себестоимость перевозок.

В 2016-2017 году ИП Медведев получал компенсацию за перевозки. Динскому АТП такая субсидия не выплачивалась, что тоже усугубляет процесс выхода из кредиторской задолженности.

– Что нужно сделать, чтобы перевозки перестали быть убыточными для предприятия?

– Нужно получать субсидирование – возмещение затрат на перевозки, обновлять подвижной состав: наши автобусы в среднем 2008 года выпуска, соответственно, пробеги у них уже под миллион километров.

– Планируется ли подорожание проезда в этом году?

– Изменение тарифов на проезд предусмотрено законодательством не чаще одного раза в год. По станичным маршрутам подорожания не будет – мы укладываемся в тот тариф, который был установлен в прошлом году.

По межмуниципальным маршрутам (Динская – Краснодар) – документы сданы в региональную энергетическую комиссию, она и примет решение. Скорее всего, будет незначительное повышение в связи с инфляцией, порядка 4 %.